Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге международные переговоры

Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге международные переговорыОн встретился с главой МИД КНР, советником премьера Индии и секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана
Владимир Путин 12 сентября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге провел три двусторонние встречи. Президент принял министра иностранных дел КНР Ван И, затем советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Кумара Довала и секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиана. Все трое прибыли в Петербург для участия во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Во всех трехсторонних встречах президента с российской стороны участвовал и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
На встрече с Ваном Путин напомнил, что год назад они встречались с ним как раз в Константиновском дворце. Президент сказал, что ждет на саммите БРИКС в Казани «нашего и моего друга» председателя КНР Си Цзиньпина. «Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве. Такой же подход поддерживают и единомышленники из числа стран глобального Юга, мирового большинства, в чем можно было бы в очередной раз убедиться на саммите БРИКС», – сказал Путин. По его словам, много стран, разделяющих такие подходы, стремятся стать членами БРИКС и сотрудничать с объединением. Двусторонние отношения тоже развиваются успешно по всем направлениям, отметил Путин, – это касается и координации двух стран на международной арене, и взаимодействия в экономике, культуре, гуманитарной сфере.
Ван передал «теплый привет» от председателя Си. Он отметил, что между Путиным и Си установились «взаимодоверие и дружба» и что двое политиков определяют стратегические ориентиры двусторонних отношений. Ван сказал, что он принял участие во встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Кроме того, он прибыл в Россию, чтобы подготовить визит Си в Казань на саммит БРИКС. «Председатель с удовольствием принимает ваше приглашение на предстоящий саммит в Казани для дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам», – сказал Ван.
Пожалуй, самой интригующей двусторонней встречей стала беседа Путина с Довалом – советником по нацбезопасности премьера Индии Нарендры Моди. В Индии Довал прозван «индийским Джеймсом Бондом» – он бывший сотрудник индийской разведки, был участником различных тайных операций и на родине считается легендой разведслужб. Советником Моди по нацбезопасности он работает с 2016 г.
Путин сказал, что визит Моди в Москву прошел успешно, а работа, которая развернута по его итогам, «содержательная». По словам Путина, Россия рада успехам Индии в строительстве государственности и развитии экономики, а вопросы безопасности всегда были в числе приоритетов. Он также добавил, что ждет премьера Индии в Казани, и предложил провести на саммите БРИКС 22 октября двустороннюю встречу.
Моди был с визитом в Москве 9 июля. На переговорах одной из главных тем был конфликт на Украине. Через полтора месяца после поездки в Москву Моди ездил в Киев, где проводил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Довал на переговорах с Путиным сказал, что в Россию он прибыл по поручению Моди, который был удовлетворен визитом в Москву. Он напомнил, что в телефонном разговоре, состоявшемся 27 августа, Моди говорил Путину, что готов рассказать ему о визите на Украину и переговорах с Зеленским. «Премьер-министр хотел, чтобы я приехал лично и рассказал вам о прошедших переговорах. Это был закрытый формат, лишь два лидера присутствовали, и я был с премьер-министром, был свидетелем этого разговора», – сказал Довал. После этого встречу для журналистов закрыли. Продлилась она, к слову, почти в два раза меньше, чем встреча Путина с Ваном.
Индийские СМИ перед визитом Довала в Россию сообщали, что в Россию он приехал представить мирную инициативу Индии по Украине. Таким образом, Индия стала еще одним членом БРИКС, выдвинувшим свои предложения по урегулированию российско-украинского конфликта: свои инициативы уже предлагали Си, президент Бразилии Лулу да Силва и президент ЮАР Сирил Рамафоса. Сейчас президенты Бразилии и ЮАР уже поддержали инициативу Китая.
Завершались двусторонки у президента встречей с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. На этой встрече Путин говорил как о динамике в последние годы, так и о дружественных российско-иранских отношениях – что происходит в «значительной степени при поддержке» аятоллы Хаменеи. «Мы ценим, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента, господина Масуда Пезешкиана. Ждем его в Казани 22–24 октября на саммит БРИКС», – сказал Путин и в этом разговоре. По его словам, Пезешкана будут рады видеть в России и с полноценным визитом, в ходе которого будет подписан «большой межгосударственный договор», который выведет отношения между странами на уровень стратегического партнерства. В этой беседе вспомнил президент и про товарооборот, который после спада в 2023 г. в этом году вырос почти на 10%. Одной из приоритетных тем является развитие транспортного коридора Север – Юг, сказал Путин: «У нас много других тем, которые, безусловно, являются интересными, важными как для Ирана, так и для России».
Ахмадиан же в свою очередь передал привет Путину от аятоллы Хаменеи и Пезешкиана. Новый президент Ирана не собирается менять подход в отношении России, который был сформирован при прошлом главе исполнительной власти Эбрахиме Раиси: «Я с ним разговаривал несколько раз, он настроен сохранить [отношения] и далее развивать их».
The Wall Street Journal в начале сентября сообщала, что Иран поставил в Россию партию ракет малой дальности. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что в Кремле видели такие сообщения: «Не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности. Иран – это наш важный партнер. Мы развиваем наши торгово-экономические отношения. Мы развиваем наше сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая самые чувствительные области. И будем продолжать это делать в интересах народов наших двух стран».