Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге международные переговоры

Завершались двусторонки у президента встречей с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. На этой встрече Путин говорил как о динамике в последние годы, так и о дружественных российско-иранских отношениях – что происходит в «значительной степени при поддержке» аятоллы Хаменеи. «Мы ценим, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента, господина Масуда Пезешкиана. Ждем его в Казани 22–24 октября на саммит БРИКС», – сказал Путин и в этом разговоре. По его словам, Пезешкана будут рады видеть в России и с полноценным визитом, в ходе которого будет подписан «большой межгосударственный договор», который выведет отношения между странами на уровень стратегического партнерства. В этой беседе вспомнил президент и про товарооборот, который после спада в 2023 г. в этом году вырос почти на 10%. Одной из приоритетных тем является развитие транспортного коридора Север – Юг, сказал Путин: «У нас много других тем, которые, безусловно, являются интересными, важными как для Ирана, так и для России».