Валентина Матвиенко увидела результаты труда чеченского народа

Валентина Матвиенко увидела результаты труда чеченского народаКак проходило вручение высшей награды республики из рук Рамзана Кадырова
Стремительная рабочая поездка председателя Совета Федерации (СФ) Валентины Матвиенко в Грозный стала первой после прошедших 8 сентября региональных выборов – хотя в Чечне в единый день голосования крупных кампаний не было, а значимые перестановки в руководстве республики произошли за несколько месяцев до того, как шасси борта третьего лица государства коснулись взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Ахмата Кадырова. 24 мая правительство Чечни возглавил многолетний спикер парламента Магомед Даудов, а его пост несколькими днями ранее занял Шаид Жамалдаев.
В аэропорту Грозного спикера СФ ждали 30-градусная жара и глава Чечни Рамзан Кадыров. Последний, в очередной раз 30 августа опровергавший наличие у него проблем со здоровьем (по словам Кадырова, у него «организм, как у молодого парня»), действительно был свеж и крепок и как будто не уступал по части бодрости духа участвовавшим в официальных мероприятиях сыновьям Ахмату и Адаму. Часть журналистов, сопровождавших Матвиенко, еще по пути в Грозный задалась задачей непременно сфотографироваться с Кадыровым-старшим, и кое-кому даже удалось это сделать.
Из аэропорта Грозного кортеж с Кадыровыми и Матвиенко протяженностью направился в мемориальный комплекс Славы имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Рядом с автобусом, перевозившим журналистов, ехали черные Mercedes GLE 53 AMG с номерами как на подбор: АХК и КРА. Восторженных отзывов репортеров удостоилось здание, напоминающее небоскреб Aldar HQ в Абу-Даби в форме таблетки. На стене другого здания был закреплен баннер «С Днем чеченской женщины!» с изображением матери главы Чечни Аймани Кадыровой. Этот праздник отмечается 15 сентября, а в этом году в Грозном накануне проводится всероссийский форум «Женские инициативы: время действовать».
В мемориальном комплексе Славы Матвиенко и Кадыров возложили цветы к мемориальной плите памяти Ахмата-Хаджи Кадырова и посетили музей первого президента республики и его рабочий кабинет.
Вторая остановка – стройплощадка школы на 2500 мест в Грозном, которая станет одной из самых больших в России. Возведение объекта находится на финишной стадии, открытие планируется в ноябре. Министр образования и науки Чечни Хож-Бауди Дааев рассказал Матвиенко, что в республике позитивная демографическая ситуация и не хватает 10 школ. Он уточнил, что власти прорабатывали эту задачу с Минпросом, после чего спикер СФ заявила, что берет вопрос на контроль.
«Цена вопроса какая?» – спросила Матвиенко. «10 школ – это более 10 миллиардов», – ответил чеченский министр. «Рамзан Ахматович, возьму на контроль, вы абсолютно правы: надо строить школы там, где идет позитивная демографическая ситуация, где каждый год прибавляется количество детей, и даже с опережением строить, чтобы они имели возможность получать качественное образование своевременно», – отреагировала Матвиенко, обращаясь к главе Чечни.
Со стройплощадки кортеж направился в резиденцию главы Чечни, где спикеру СФ и Кадырову предстояло провести двусторонние переговоры, а журналистам из ее пула – пообедать. Угощали шурпой, форелью, капрезе и курзе, на столе стояли Coca-Cola, Pepsi и северокавказские лимонады. Девушки в платках быстро разносили еду, а на вопросы журналистов по составу блюд отвечали несколько смущенно. «Нельзя же им с нами разговаривать», – сказал кто-то из коллег. Но ответы от девушек на все вопросы все же были получены.
В последний раз Матвиенко посещала Чечню 12 лет назад, в самом начале своей первой каденции в СФ. Сейчас заканчивается ее третий срок. Впрочем, на региональных выборах, исход которых предопределял сенаторское будущее Матвиенко – выборах губернатора Санкт-Петербурга, – все прошло благополучно. Предложивший спикера СФ в тройку кандидатов в сенаторы действующий глава города Александр Беглов («Единая Россия») переизбрался на второй срок с результатом в 59,8%, и переназначение Валентины Матвиенко – вопрос самого ближайшего времени. В сентябре состоится инаугурация губернатора, на следующий день после которой в соответствии с законом «О порядке формирования СФ» Беглов примет решение о продлении полномочий Матвиенко. После чего предстоит переизбрание на пост спикера верхней палаты. Пять лет назад сенаторы переназначили Матвиенко единогласно.
Во время переговоров с Кадыровым Матвиенко заявила, что поразилась увиденному в Грозном: «Как можно так созидательно много сделать для своей республики, для своего народа огромные изменения, колоссальное движение». «Все думают, что в Чечне все с неба падает. Нет. Все, чего Чечня добилась, – трудом чеченского народа, усилиями вашими огромными, уважаемый Рамзан Ахматович, вашей командой. Потому что добиться таких результатов можно только вот таким тяжелым, непростым трудом», – отметила спикер СФ, добавив, что поддержка Чечни «ни в коей мере не больше, чем другим регионам». «Она в соответствии с бюджетной обеспеченностью, хотя есть целый ряд направлений, где внимания должно быть больше», – посетовала Матвиенко.
После переговоров в резиденции кортеж направился во Дворец торжеств, где открывался форум «Женские инициативы: время действовать». Перед пленарным заседанием Кадыров вручил Матвиенко высшую награду Чечни – орден имени Ахмата Кадырова. На вопрос «Ведомостей», не первая ли Валентина Матвиенко женщина, удостоенная этого ордена, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев ответил, что «очень много женщин» уже получали эту награду.
«Я очень тронута, спасибо вам большое за оказанную мне честь награждения высокой наградой – орденом Кадырова. Это меня ко многому обязывает», – сказала Матвиенко после награждения. Это не первая награда, которую спикер СФ получила в этом году. В день ее 75-летия 7 апреля президент России Владимир Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда.
Участие в женском форуме стало последним пунктом рабочей поездки председателя СФ в Грозный. Вскоре после ее выступления кортеж направился в аэропорт. Грозный в тот день был настолько чист (впрочем, чист он и в другие дни) и безопасен, что напоминал стерильную зону аэропорта, и журналистов по такому случаю освободили даже от необходимости проходить предполетный досмотр перед посадкой в самолет.