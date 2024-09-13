Валентина Матвиенко увидела результаты труда чеченского народа

В последний раз Матвиенко посещала Чечню 12 лет назад, в самом начале своей первой каденции в СФ. Сейчас заканчивается ее третий срок. Впрочем, на региональных выборах, исход которых предопределял сенаторское будущее Матвиенко – выборах губернатора Санкт-Петербурга, – все прошло благополучно. Предложивший спикера СФ в тройку кандидатов в сенаторы действующий глава города Александр Беглов («Единая Россия») переизбрался на второй срок с результатом в 59,8%, и переназначение Валентины Матвиенко – вопрос самого ближайшего времени. В сентябре состоится инаугурация губернатора, на следующий день после которой в соответствии с законом «О порядке формирования СФ» Беглов примет решение о продлении полномочий Матвиенко. После чего предстоит переизбрание на пост спикера верхней палаты. Пять лет назад сенаторы переназначили Матвиенко единогласно.