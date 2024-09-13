США предлагают Африке два места в Совбезе ООН

Вопрос о реформе СБ обсуждается давно, и многие страны поддерживают эту идею. В конце декабря 2022 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости принять в состав постоянных членов СБ Индию и Бразилию. В августе 2023 г. на полях саммита БРИКС в ЮАР он подчеркнул, что и интересы стран Африки также должны быть представлены в СБ ООН. В феврале 2023 г. вместе с президентом Бразилии Лулой да Силвой Байден высказался в поддержку расширения СБ за счет стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. 11 сентября 2024 г. в разговоре с Reuters о поддержке реформирования СБ заявил и генсек ООН Антониу Гутерриш.