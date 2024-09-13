США предлагают Африке два места в Совбезе ООН

США предлагают Африке два места в Совбезе ООННо без права вето
Как заявила Томас-Гринфилд агентству Reuters, продвижение вопроса расширения состава СБ может стать частью «политического наследия» действующего президента США Джо Байдена. Но она не знает, сколько времени понадобится Генеральной Ассамблее ООН на одобрение этих изменений.
Согласно тексту выступления дипломата на платформе Совета по международным отношениям (CFR), своим предложением США стремятся увеличить роль африканских стран на международной арене. «Проблема в том, что непостоянное членство не позволяет африканским странам делать полноценный вклад в работу Совета [Безопасности]», – говорится в тексте речи Томас-Гринфилд.
При этом постпред подчеркнула, что США не поддерживают предоставление новым постоянным членам СБ права вето, которое есть у нынешних пяти: Великобритании, Китая, России, США и Франции. Томас-Гринфилд не конкретизировала, какие именно африканские страны, по мнению США, должны получить постоянное членство в СБ.
Наиболее вероятные претенденты – ЮАР, Египет и Нигерия, полагает доцент кафедры мировой политики МГУ Наталья Пискунова. Эксперт объяснила, что ЮАР важна Штатам как стратегический партнер в Африке в целом, Египет ценен как непосредственный участник ближневосточной политики, особенно из-за продолжающейся войны в Газе, Нигерия представляет ценность для Вашингтона как член ОПЕК. «Можно ожидать несколько комбинаций с этими странами: Египет и ЮАР, Египет и Нигерия или ЮАР и Нигерия», – сказала эксперт, добавив, что отсутствие права вето может снизить для этих стран привлекательность постоянного членства в СБ.
Вопрос о реформе СБ обсуждается давно, и многие страны поддерживают эту идею. В конце декабря 2022 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости принять в состав постоянных членов СБ Индию и Бразилию. В августе 2023 г. на полях саммита БРИКС в ЮАР он подчеркнул, что и интересы стран Африки также должны быть представлены в СБ ООН. В феврале 2023 г. вместе с президентом Бразилии Лулой да Силвой Байден высказался в поддержку расширения СБ за счет стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. 11 сентября 2024 г. в разговоре с Reuters о поддержке реформирования СБ заявил и генсек ООН Антониу Гутерриш.
Для расширения состава постоянных и непостоянных членов СБ требуется внесение поправок в Устав ООН. Этот вопрос регулируется ст. 108 и 109 документа (гл. XVIII). Изменения вступят в силу, только если их поддержат две трети из 193 государств-членов.
Расширение состава СБ – сложный процесс, продолжает Пискунова. Ассамблея может просто не поддержать это решение. «Поэтому в данный момент возможное предложение американцев кажется декларативным», – сказала она.
При обсуждении вопроса реформы органа возникают и разногласия. Например, в сентябре 2023 г. газета The Daily Telegraph сообщила о желании США видеть в СБ Германию и Японию. Но еще в декабре 2022 г. Лавров усомнился в рациональности постоянного членства в органе этих государств, так как Россия не наблюдает «какого-либо отличия позиции этих двух стран от позиции Соединенных Штатов и НАТО». Reuters отмечает, что нынешнее заявление о двух местах для африканских стран и одного ротационного для островных государств – часть американской инициативы, предлагающей постоянные места в совете для Германии, Индии и Японии.
«Не думаю, что США начнут инициировать процедуру расширения СБ с предложения о предоставлении постоянных мест двум африканским странам, так как пока главными претендентами остаются Бразилия и Индия. В Вашингтоне не захотят портить с ними отношения», – считает дипломат и генеральный директор отделения ООН в Женеве в 2002–2011 гг. Сергей Орджоникидзе.
«Многие страны, включая Россию и Китай, предлагали дать постоянные места африканским странам, поэтому США не хотят отставать», – считает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Он объяснил это, в частности, растущей привлекательностью континента для международных корпораций из-за дешевого труда по сравнению с Китаем, где он дорожает, резюмировал Наумов.