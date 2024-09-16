Что известно о боевых действиях в Курской области на 16 сентября

Что известно о боевых действиях в Курской области на 16 сентябряОсвобождены еще два населенных пункта, захвачено 20 военнопленных
Более 40 дней длятся бои российских военнослужащих с вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Минобороны сообщило об освобождении двух новых населенных пунктах в регионе – деревни Успеновка и села Борки. За месяц в российский плен попали 20 украинских военных. Продолжаются атаки ВСУ на Курскую область и другие приграничные регионы.
«Ведомости» собрали информацию о том, как складывается ситуация в Курской области на 16 сентября.
Сводка Минобороны
За сутки ВС РФ при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили три попытки ВСУ прорваться через границу России в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Веселое и Медвежье. Украинская армия потеряла до 50 военных убитыми и ранеными, а также танк и три боевых бронированных машины. Российские военные также продолжают выявлять и уничтожать диверсионные группы противника в курских лесах.
Подразделения группировки войск «Север» освободили Успеновку и Борки в Курской области. В районах Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Плехово и Покровского были поражены подразделения трех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады нацгвардии, а также двух бригад теробороны. За сутки российские военные отразили пять контратак противника в направлении Бяхово, Большой Обуховки, Викторовки, Любимовки и Малой Локни. Противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными, были уничтожены четыре боевые бронированные машины.
Скопления живой силы и техники четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух бригад теробороны были поражены ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск в районах Богдановки, Гуево, Дарьино, Зеленого Шляха, Кругленького, Малой Локни, Мартыновки, Николо-Дарьино, Новой Сорочины, Новоивановки, Правды, Русского Поречного и Южного.
В Сумской области оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали районы сосредоточения и резервы трех механизированных, десантно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии, бригады охраны, а также двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бондаревщина, Беловоды, Искрисковщина, Мазевка, Новая Слобода, Ободы, Речки, Руднево, Рыжовка, Павловка, Хотень, Эсмань и Юнаковка.
За сутки ВСУ потеряли свыше 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял, как утверждается, более 13 800 военнослужащих.
ВС России взяли 20 военнопленных за месяц
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» за месяц захватили в плен 20 украинских военных в Курской области.
Днем ранее Алаудинов сообщал о зачистке от ВСУ села Борки в Суджанском районе. Отмечалось, что российские военные также взяли пленных.
Киев пригласил ООН и МККК в Курскую область
Украинские власти обратилось к ООН и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области». По данным Reuters, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал об этом во время недавнего визита в Сумскую область.
Приглашение представителей ООН и Красного Креста в Курскую область в Кремле расценивают как провокацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами», – сказал Песков.
Атака на Белгород
Утром 16 сентября ВСУ обстреляли Белгород. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, были ранены восемь человек, они госпитализированы. Состояние одной из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, у остальных ранения средней тяжести. Из-за прямых попаданий загорелся частный дом и более 15 автомобилей, пострадал 21 многоквартирный дом, был поврежден газопровод.