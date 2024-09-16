Подразделения группировки войск «Север» освободили Успеновку и Борки в Курской области. В районах Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Плехово и Покровского были поражены подразделения трех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады нацгвардии, а также двух бригад теробороны. За сутки российские военные отразили пять контратак противника в направлении Бяхово, Большой Обуховки, Викторовки, Любимовки и Малой Локни. Противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными, были уничтожены четыре боевые бронированные машины.