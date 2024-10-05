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Emirates запретила проносить в самолеты пейджеры и рации

Решение связно со взрывами таких устройств в Ливане
София Векслер
AP

Авиакомпания Emirates запретила брать на борт самолета пейджеры и рации после массовых подрывов беспроводных устройств в Ливане. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на авиаперевозчика.

«Всем пассажирам, путешествующим в Дубай, из Дубая или через Дубай, запрещено провозить пейджеры и рации в зарегистрированном или ручном багаже», – говорится в заявлении.

Авиакомпания предупредила, что в случае обнаружения в ручной клади или багаже раций или пейджеров устройства будут конфискованы полицией в рамках усиленных мер безопасности.

17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан пострадали. Взрывы беспроводных устройств предполагаемых участников ливанской группировки «Хезболла» предшествовали ракетным атакам на Ливан со стороны Израиля и убийству лидера шиитского движения Хасана Насраллы. «Хезболла» обвинила в произошедшем Израиль. Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность страны к подрывам пейджеров в Ливане.

Зарубежные СМИ писали, что взрывчатку еще на этапе производства в пейджеры заложила израильская разведка. The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что для этого Израиль создал подставную компанию – венгерскую BAC Consulting.  Устройства начали ввозить в Ливан летом 2022 г. небольшими партиями. Производство нарастили после того, как Насралла заявил о незащищенности мобильных телефонов и запретил их на встречах «Хезболлы». По данным ABC News, операция готовилась не менее 15 лет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 октября назвал примером террористических методов для достижения политических целей атаку на Ливан путем подрыва беспроводных устройств. Лавров призвал немедленно расследовать произошедшее. Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что подрыв раций и пейджеров является «прямой угрозой безопасности стран СНГ».

Армия обороны Израиля начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы». 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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