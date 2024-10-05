Emirates запретила проносить в самолеты пейджеры и рации

Зарубежные СМИ писали, что взрывчатку еще на этапе производства в пейджеры заложила израильская разведка. The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что для этого Израиль создал подставную компанию – венгерскую BAC Consulting. Устройства начали ввозить в Ливан летом 2022 г. небольшими партиями. Производство нарастили после того, как Насралла заявил о незащищенности мобильных телефонов и запретил их на встречах «Хезболлы». По данным ABC News, операция готовилась не менее 15 лет.