Emirates запретила проносить в самолеты пейджеры и рации

Emirates запретила проносить в самолеты пейджеры и рацииРешение связно со взрывами таких устройств в Ливане
Авиакомпания Emirates запретила брать на борт самолета пейджеры и рации после массовых подрывов беспроводных устройств в Ливане. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на авиаперевозчика.
«Всем пассажирам, путешествующим в Дубай, из Дубая или через Дубай, запрещено провозить пейджеры и рации в зарегистрированном или ручном багаже», – говорится в заявлении.
Авиакомпания предупредила, что в случае обнаружения в ручной клади или багаже раций или пейджеров устройства будут конфискованы полицией в рамках усиленных мер безопасности.
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан пострадали. Взрывы беспроводных устройств предполагаемых участников ливанской группировки «Хезболла» предшествовали ракетным атакам на Ливан со стороны Израиля и убийству лидера шиитского движения Хасана Насраллы. «Хезболла» обвинила в произошедшем Израиль. Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность страны к подрывам пейджеров в Ливане.
Зарубежные СМИ писали, что взрывчатку еще на этапе производства в пейджеры заложила израильская разведка. The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что для этого Израиль создал подставную компанию – венгерскую BAC Consulting. Устройства начали ввозить в Ливан летом 2022 г. небольшими партиями. Производство нарастили после того, как Насралла заявил о незащищенности мобильных телефонов и запретил их на встречах «Хезболлы». По данным ABC News, операция готовилась не менее 15 лет.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 октября назвал примером террористических методов для достижения политических целей атаку на Ливан путем подрыва беспроводных устройств. Лавров призвал немедленно расследовать произошедшее. Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что подрыв раций и пейджеров является «прямой угрозой безопасности стран СНГ».
Армия обороны Израиля начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы».