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Памфилова рассказала Путину о рекордной явке на выборах

Глава ЦИК заявила о высоком уровне доверия к результатам голосований
Дарья Снегова
Пресс-служба президента РФ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова доложила президенту Владимиру Путину о рекордной явке на выборах в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По словам Памфиловой и президентские выборы, и Единый день голосования «прошли максимально успешно». Во многом, подчеркнула глава ЦИК, это результат слаженных действий между всеми участниками процесса. Особенно Памфилова отметила рекордно высокую явку.

«Высокие результаты, легитимность которых не вызывает сомнений, и высокий уровень доверия к результатам выборов», – сказала Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что к 2024 г.система «стала максимально устойчивой и надежной» и одновременно очень динамичной, что позволило «быстро и оперативно решать все сложные проблемы», работать на опережение.

Председатель Центризбиркома рассказала Путину о работе ЦИК в ходе избирательных кампаний и развитии системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), переходе в 2025 г. на новую цифровую платформу – ГАС «Выборы» в версии 2.0.

В ходе единого дня голосования (ЕДГ) в общей сложности ДЭГ воспользовалось 3,8 млн избирателей. Такой формат применялся в 26 регионах на выборах разных уровней: губернаторских, депутатов заксобраний и во время выборов местных органов власти. Абсолютное большинство голосов в ДЭГ пришлось на Москву. Опцией дистанционного голосования на федеральной платформе воспользовались 826 936 россиян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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