Памфилова рассказала Путину о рекордной явке на выборах

В ходе единого дня голосования (ЕДГ) в общей сложности ДЭГ воспользовалось 3,8 млн избирателей. Такой формат применялся в 26 регионах на выборах разных уровней: губернаторских, депутатов заксобраний и во время выборов местных органов власти. Абсолютное большинство голосов в ДЭГ пришлось на Москву. Опцией дистанционного голосования на федеральной платформе воспользовались 826 936 россиян.