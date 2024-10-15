«Чем сложнее, тем стабильнее должна быть власть». Путину доложили о выборах-2024

«Если в президентскую кампанию мы в основном думали о наших воссоединенных субъектах (Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. – «Ведомости»), то, поскольку сейчас в ЕДГ у них не было выборов, у нас на первый план вышли приграничные регионы, конечно. Особенно для нас всех болью в сердце отдается и Курская область – то, что там произошло, и другие наши приграничные, героические наши люди и области. Вопрос безопасности актуален весь год», – подчеркнула она.