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«Чем сложнее, тем стабильнее должна быть власть». Путину доложили о выборах-2024

По словам главы ЦИК Памфиловой, выборы этого года прошли успешно, а новейшие разработки надо применять по всей стране
Юлия Малева
По словам Памфиловой, вся избирательная система пронизана ощущением, что сейчас нельзя «жить как обычно» / Пресс-служба президента России

Вопрос поиска баланса между безопасностью граждан и гарантией их избирательных прав стал приоритетным в ходе избирательных кампаний в 2024 г.: это касается выборов президента в марте и Единого дня голосования (ЕДГ) в сентябре. Об этом в ходе рабочего совещания с президентом Владимиром Путиным заявила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. По ее оценке, два электоральных цикла в 2024 г. прошли «максимально успешно», что объясняется слаженными действиями между всеми участниками избирательного процесса.

«Если в президентскую кампанию мы в основном думали о наших воссоединенных субъектах (Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. – «Ведомости»), то, поскольку сейчас в ЕДГ у них не было выборов, у нас на первый план вышли приграничные регионы, конечно. Особенно для нас всех болью в сердце отдается и Курская область – то, что там произошло, и другие наши приграничные, героические наши люди и области. Вопрос безопасности актуален весь год», – подчеркнула она.

Несмотря на все сложности, в ходе обеих избирательных кампаний была высокая явка: на выборах президента она достигла 77,49%, на ЕДГ – 47,1%. «Вдруг такое понимание пришло, что, наоборот, именно в такой ситуации, когда на страну обрушилось много вызовов и мы преодолеваем их все вместе, как раз выборы очень важны, потому что люди хотят иметь на всех уровнях очень ответственную, предсказуемую, понятную власть. <...> То есть чем сложнее, тем стабильнее должна быть власть», – объяснила глава ЦИК.

«Для власти любого уровня это тоже очень важно – опора на людей, их доверие и поддержка», – ответил Путин.

Особое внимание Памфилова уделила внедренным и планируемым к введению новациям избирательного процесса. Помимо перехода с января 2025 г. на новую систему ГАС «Выборы» 2.0 (о чем 10 октября писали «Ведомости»), она рассказала, что все больше регионов хотят ввести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – уже 37 регионов опробовали такой формат. Именно новации, использованные на прошедших в 2024 г. выборах, помогли не допустить сбоев в экстремальных условиях, подчеркнула глава ЦИК. «Поэтому очень много новых разработок, которые сейчас в Москве, мы действительно пытаемся посмотреть, как и что на всю Россию можно внедрить», – добавила она.

Отличительной чертой сентябрьских выборов в Мосгордуму помимо прочего стала необходимость подачи предварительной заявки на голосование с помощью бумажного бюллетеня на участке. Это нововведение объяснялось востребованностью ДЭГ. В общей сложности с помощью бумажных бюллетеней проголосовали 142 132 избирателя, сообщала в ходе брифинга в ЦИК председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. «Продолжим нашу работу для того, чтобы опыт Москвы был приемлем для всей страны по ряду аспектов», – отметила тогда Памфилова, добавив, что, с одной стороны, это требует затрат, а с другой, освобождаются определенные ресурсы.

14 сентября 2025 г. в 11 регионах будут выбирать депутатов региональных парламентов, в 22 – административных центров, в 16 – губернаторов (в 15 – прямые выборы губернаторов, еще в одном – Ненецком автономном округе – непрямые). Большинство регионов пока не готовы к заявительному порядку голосования по бумажным бюллетеням, особенно в глубинке, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Но, говорит он, возможны отдельные точечные эксперименты в регионах с большими городами. Например, такую практику могут поддержать в Севастополе, где избиратель в основном городской или в Татарстане, предположил Туровский. Наименьшая же вероятность там, где много сельских районов и где местные элиты не вполне управляемы, заключил он.

Распространить разработку Москвы на все регионы будет сложно с технической точки зрения, обратил внимание электоральный эксперт Аркадий Любарев. Сейчас в столице большинство голосует с помощью ДЭГ, в других субъектах оно используется в меньших масштабах, подчеркнул он. Возможно, в течение 3–5 лет ДЭГ распространится на большее количество субъектов, и тогда вопрос о внедрении заявительного характера для голосования «бумагой» можно будет обсуждать, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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