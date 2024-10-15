Депутаты в октябре и ноябре разъедутся по командировкам

Еще в 2019 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин призывал бороться с так называемым депутатским туризмом. Тогда он высказался после выступления лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который на пленарном заседании рассказал о поездке в Китай. «Зачастую командировки превращаются в парламентский туризм, и итог поездки не знает даже зачастую тот, кто сам в эту командировку ездил», – говорил спикер. Володин предлагал, чтобы депутаты о командировках отчитывались на заседании комитета или совете Думы, а фракции или депутатские делегации – на пленарном заседании, но это предложение реализовано не было.