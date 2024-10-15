Депутаты в октябре и ноябре разъедутся по командировкам

Депутаты в октябре и ноябре разъедутся по командировкамПарламентарии посетят ОАЭ, Катар, Китай, Сербию и страны СНГ
Депутаты с середины октября и до начала декабря съездят как минимум в 16 командировок. Соответствующие вопросы рассматривались на совете Госдумы 14 октября, следует из его повестки, обратили внимание «Ведомости». Депутаты будут ездить по России, но немало времени уделят и дружественным государствам, которые будут посещать как группами, так и поодиночке.
В частности, делегация Госдумы с 18 по 22 октября поедет в Сербию, где отпразднуют 80-летие освобождения Белграда. В Таджикистане с 17 по 20 октября депутаты примут участие в заседании постоянной комиссии по культуре, информации, туризму и спорту Межпарламентской ассамблеи СНГ. Еще одна поездка в страну СНГ, Киргизию, состоится с 17 по 19 октября. С 15 по 17 ноября думцы посетят в Баку парламентскую встречу в рамках конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата и т. д.
В страны СНГ будут командированы и отдельные депутаты. Наталья Костенко («Единая Россия») посетит с 18 по 20 октября Душанбе, где поучаствует в туристическом форуме «Содружество», Владимир Сипягин (ЛДПР) с 21 по 23 октября поедет в Минск на II форум «Евразийского сетевого университета». Геннадий Скляр («Единая Россия») отправится в Узбекистан с 22 по 25 октября, где будет участвовать в конференции Международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности.
Два депутата посетят КНР. В частности, депутат Дмитрий Гусев из «Справедливой России» в Шеньяне с 23 по 28 октября примет участие во Втором российско-китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества. Единоросс Денис Кравченко проедется по нескольким городам страны – с 18 по 16 ноября он посетит Пекин, Чжухай, Шеньчжень, Вэньчан, Хайкоу для «участия в мероприятиях в рамках российско-китайского сотрудничества в области авиационно-космической промышленности». Александр Демин из «Новых людей» с 12 по 16 ноября примет участие в дубайском бизнес-форуме «Мир возможностей», а Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 7 по 8 декабря в Катаре будет участвовать в 22-м Дохийском форуме.
Предполагаются и поездки по России. В частности, в Санкт-Петербург (там пройдут четыре мероприятия по линии СНГ и ОДКБ), а также Екатеринбург.
Еще в 2019 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин призывал бороться с так называемым депутатским туризмом. Тогда он высказался после выступления лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который на пленарном заседании рассказал о поездке в Китай. «Зачастую командировки превращаются в парламентский туризм, и итог поездки не знает даже зачастую тот, кто сам в эту командировку ездил», – говорил спикер. Володин предлагал, чтобы депутаты о командировках отчитывались на заседании комитета или совете Думы, а фракции или депутатские делегации – на пленарном заседании, но это предложение реализовано не было.
В 2020 г. Володин рассказывал об экономии, которую Дума получила на командировках в прошлом – VII – созыве. За счет того что «убрали зарубежный парламентский туризм» и приняли другие решения, за четыре года полномочий с 2016 г. удалось сэкономить 2,36 млрд руб. После начала пандемии в 2020 г. количество депутатских командировок уменьшилось, но затем вновь выросло.
Каждый случай командирования депутатов рассматривается отдельно, сказал «Ведомостям» глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). К примеру, есть так называемые группы дружбы с разными странами, которые их посещают. «Либо могут поступать приглашения отдельным парламентариям <...> Иногда могут быть конференции, и в зависимости от этого формируются делегации. Не бывает одного подхода», – говорит Калашников. По его словам, если едет несколько человек, стараются делать так, чтобы от каждой фракции ехал депутат: «Но в первую очередь все-таки смотрят на квалификацию».
Система международного сотрудничества, будь то линия дипломатическая, общественная, межправительственная или парламентская, должна быть, с одной стороны, подчинена единому треку задач, стоящих перед страной, – укреплению позиций и продвижению ее интересов в мире, а с другой – строиться на основе единой стратегии, согласованной с МИДом и другими заинтересованными ведомствами, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «В любом случае все форматы международного сотрудничества от лица государства и его институтов должны быть скоординированы и работать в интересах страны», – считает Костин.
В парламентском туризме большого смысла нет, но в целом любые поездки можно выдавать за налаживание горизонтальных связей, взаимодействие с антиколониальным движением, бросок на Восток и Глобальный Юг, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Кроме того, подобные поездки – это отдушина и некая статусная рента для депутатов». При этом надо смотреть на маршрут, говорит политолог Алексей Макаркин: «К примеру, Сербия – единственная страна на Балканах, которая относится к категории дружественных. Соответственно, 80-летие освобождения Белграда станет возможностью высказать российскую позицию». К тому же поездки отдельных депутатов позволяют показать, что они не в изоляции, добавляет он.