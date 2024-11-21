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Что известно о ситуации в Курской области на 108-й день боевых действий

ВС РФ поразили силы противника в районе девяти населенных пунктов, пять бойцов ВСУ сдались в плен
Инна Шульгина
Сергей Бобылев / РИА Новости

Бои Вооруженных сил (ВС) России с украинской армией в Курской области продолжаются более 100 дней. Согласно данным Минобороны РФ, за последние сутки подразделения российской группировки войск «Север» поразили силы ряда украинских бригад в районах Александрии, Викторовки, Дарьино, Лебедевки, Леонидовки, Малой Локни, Никольского, Новоивановки и Свердликово.

В регионе ведется активная работа по поддержке вынужденных переселенцев из приграничных районов. В частности, открылся новый пункт приема заявлений на получение сертификатов для приобретения жилья.

«Ведомости» собрали актуальную информацию о том, что происходит в регионе 21 ноября.

Сводка Минобороны

Оборонное ведомство сообщает, что российские военнослужащие поразили живую силу и технику противника вблизи 24 населенных пунктах Сумской области. Атака была совершена оперативно-тактической и армейской авиацией и артиллерией.

За сутки противник потерял свыше 150 военнослужащих, пять бойцов украинской армии сдались в плен. Всего с начала боев в Курской области потери вооруженных сил Украины составили, как утверждается, более 34 540 человек, а также 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1190 боевых бронированных машин, 988 автомобилей, 296 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня и др.

Уголовное дело против украинских боевиков

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских боевиков и наемников, причастных к повреждению объекта культурного наследия народов России «Ансамбль Церкви Рождества Христова» в селе Уланок Суджанского района Курской области.

Следователи установили, что украинские военные обстреляли объект культурного наследия в середине ноября. При этом они использовали артиллерийские системы, минометы и реактивные системы залпового огня. Старинный храм был поврежден и частично разрушен. Дело возбуждено о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (ч. 1 ст. 243 УК РФ).

Помощь жителям

Для переселенцев из приграничных районов в Курске открылся еще один пункт приема документов для получения сертификатов на приобретение жилья, рассказал губернатор Алексей Смирнов. В частности, для подачи заявлений сюда приглашают льготников, имеющих первоочередное право на сертификат. Речь о семьях участников спецоперации, многодетных семьях, ветеранах, инвалидах первой и второй групп.

Как сообщает пресс-служба правительства Курской области, по поручению главы региона Алексея Смирнова руководители органов исполнительной власти регулярно посещают пункты временного размещения (ПВР) для оказания поддержки жителям отселенных районов. И. о. министра информации и общественных коммуникаций Ирина Толмачева встретилась с жителями приграничья в подшефном ПВР в Курске. Представитель ведомства ответила на вопросы о получении жилищных сертификатов и социальных выплатах, рассказала о мерах поддержки. Людям были переданы теплая одежда и обувь.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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