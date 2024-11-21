Что известно о ситуации в Курской области на 108-й день боевых действий

Как сообщает пресс-служба правительства Курской области, по поручению главы региона Алексея Смирнова руководители органов исполнительной власти регулярно посещают пункты временного размещения (ПВР) для оказания поддержки жителям отселенных районов. И. о. министра информации и общественных коммуникаций Ирина Толмачева встретилась с жителями приграничья в подшефном ПВР в Курске. Представитель ведомства ответила на вопросы о получении жилищных сертификатов и социальных выплатах, рассказала о мерах поддержки. Людям были переданы теплая одежда и обувь.