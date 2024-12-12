Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Бывший глава «Партии дела» Константин Бабкин возглавил экономический совет ЛДПР

В него вошли депутаты Госдумы от партии и бывшие сторонники предпринимателя
Юлия Малева
Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС
Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

Глава Ростсельмаша, предприниматель и лидер ликвидированной «Партии дела» Константин Бабкин возглавил экономический совет ЛДПР. Такое предложение главы партии Леонида Слуцкого 11 декабря единогласно поддержали члены экономсовета. Первое заседание прошло в рамках выставки «ЛДПР: 35 лет с народом» на ВДНХ.

Всего в совет вошло порядка 25 человек. Первым зампредом назначили депутата Госдумы Станислава Наумова, а зампредом стала советник Слуцкого Мария Воропаева. Такой же пост занял и бывший секретарь федерального совета «Партии дела» Алексей Лапушкин, который и вел заседание экономического совета.

Кроме того, заместителями Бабкина стали первый зампред думского комитета по энергетике Валерий Селезнев и председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. «Росспецмаш» в совете представил ее замдиректора Вячеслав Пронин.

Среди членов совета также значатся и старые партийцы, например, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, первый зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Вошел в него зампред думского комитета по экологии Евгений Марков.

По словам Слуцкого, каждый, кто вошел в совет, – это неслучайный и уже зрелый человек, осознавший, что только ЛДПР соответствует чаяниям и ожиданиям бизнеса. Он заверил, что через создание экономического совета партия станет той силой, которая будет ярче и эффективнее всех отстаивать «в сегодняшнее непростое для страны и русского мира время» интересы российского бизнеса. Его члены сосредоточатся на решении проблем отечественного несырьевого производства – станкостроении, сельхозмашиностроении и других ключевых отраслях промышленности, поделился Слуцкий.

Бабкин отметил, что здесь собрались «опытные люди», каждый из которых прошел большой путь. «Это проверенные политические бойцы, это профессионалы, это руководители предприятий и целых отраслей», – заявил он. ЛДПР, по его словам, может стать «локомотивом» нового этапа экономических изменений страны. То, что на это способна только партия Слуцкого, он понял в результате многомесячных переговоров, признался Бабкин.

«Горжусь, что мы одна команда», – обратился в своем выступлении Наумов к бывшим членам «Партии дела». Он добавил, что ЛДПР и бывшие сторонники Бабкина «локоть к локтю» укрепляют макроэкономические аргументы в спорах с Центробанком. Крупнов поделился своими предложениями в план работы совета. Так, в 2025 г. планируется провести всероссийское экономическое совещание ЛДПР с приглашением партий и регионов, а позже в планах создать «коалицию форсированной неоиндустриализации».

Сам Бабкин является членом ЛДПР, о его вступлении в партию «Ведомостям» сообщил Слуцкий 5 декабря.

В конце октября Минюст подал иск в Верховный суд (ВС) о ликвидации «Партии дела». До этого ВС по иску ведомства приостанавливал деятельность партии в связи с рядом нарушений. Среди них – истечение срока действия руководящих контрольно-ревизионных органов партии, наличие в членах партии несовершеннолетних и отсутствие в уставе партии пункта об извещении избирательной комиссии о проведении предвыборных мероприятий.

27 ноября ВС удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Партии дела». Секретарь федерального совета партии Алексей Лапушкин сообщал «Ведомостям» о решении «как на уровне руководства, так и на уровне региональных отделений продолжить продвижение идей [партии] и политическую работу вместе с ЛДПР».

Бабкин присутствовал уже на нескольких заседаниях фракции ЛДПР в Госдуме, о чем писали «Ведомости» 2 августа и 17 сентября. Слуцкий представил его как сторонника партии, сообщал член фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Свинцов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных