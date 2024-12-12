Бывший глава «Партии дела» Константин Бабкин возглавил экономический совет ЛДПР

По словам Слуцкого, каждый, кто вошел в совет, – это неслучайный и уже зрелый человек, осознавший, что только ЛДПР соответствует чаяниям и ожиданиям бизнеса. Он заверил, что через создание экономического совета партия станет той силой, которая будет ярче и эффективнее всех отстаивать «в сегодняшнее непростое для страны и русского мира время» интересы российского бизнеса. Его члены сосредоточатся на решении проблем отечественного несырьевого производства – станкостроении, сельхозмашиностроении и других ключевых отраслях промышленности, поделился Слуцкий.