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Путин вручил государственные награды в Кремле

Среди награжденных орденами и медалями – учителя, медики, журналисты и композиторы
Максим Цуланов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Трансляция мероприятия велась на сайте Кремля.

«Прежде всего хочу поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем Конституции. Принятая всенародным голосованием более 30 лет назад, она во многом определила судьбу России, самой ее государственности, легла в основу всей правовой системы страны, провозгласила и утвердила ключевые ценностные ориентиры нашего общества и народа», – сказал президент.

Обновленная Конституция, по словам Путина, стали «выражением воли миллионов наших людей, четко обозначили путь развития нашего отечества, наши общие устремления и цели, солидарный ответ на вызовы времени, нашу готовность защищать свои приоритеты». 

Глава государства заявил, что на передовой этой борьбы находятся «сильные, мужественные люди, честно и достоверно отражающие происходящие события». Президент присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному, освещающему боевые действия на Украине. 7 августа военкор получил ранения в результате атаки беспилотника в Курской области. В результате атаки он получил ожоги, его состояние оценивалось как тяжелое.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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