Путин вручил государственные награды в Кремле

Путин вручил государственные награды в КремлеСреди награжденных орденами и медалями – учителя, медики, журналисты и композиторы
Президент России Владимир Путин провел церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Трансляция мероприятия велась на сайте Кремля.
«Прежде всего хочу поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем Конституции. Принятая всенародным голосованием более 30 лет назад, она во многом определила судьбу России, самой ее государственности, легла в основу всей правовой системы страны, провозгласила и утвердила ключевые ценностные ориентиры нашего общества и народа», – сказал президент.
Обновленная Конституция, по словам Путина, стали «выражением воли миллионов наших людей, четко обозначили путь развития нашего отечества, наши общие устремления и цели, солидарный ответ на вызовы времени, нашу готовность защищать свои приоритеты».
Глава государства заявил, что на передовой этой борьбы находятся «сильные, мужественные люди, честно и достоверно отражающие происходящие события». Президент присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному, освещающему боевые действия на Украине. 7 августа военкор получил ранения в результате атаки беспилотника в Курской области. В результате атаки он получил ожоги, его состояние оценивалось как тяжелое.