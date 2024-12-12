Путин вручил государственные награды в Кремле

«Прежде всего хочу поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем Конституции. Принятая всенародным голосованием более 30 лет назад, она во многом определила судьбу России, самой ее государственности, легла в основу всей правовой системы страны, провозгласила и утвердила ключевые ценностные ориентиры нашего общества и народа», – сказал президент.