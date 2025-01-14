Рязанский губернатор и парламент Тувы выбились из сроков назначения сенаторов

Рязанский губернатор и парламент Тувы выбились из сроков назначения сенаторовНа работе Совфеда это не отражается, но кресло в верхней палате парламента перестает быть вотчиной главы региона
Рязанская область присоединилась к Туве в вопросе задержки назначения сенатора. Губернатор Рязанской области Павел Малков в отведенный законом «О порядке формирования Совета Федерации» (СФ) 10-дневный срок не нашел замену своему предшественнику Николаю Любимову, по собственному желанию досрочно покинувшему верхнюю палату парламента 11 декабря 2024 г. и арестованному на следующий день по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Верховный хурал (парламент) Тувы, выборы в который прошли в сентябре 2024 г., должен был назначить сенатора до 25 октября, но до сих пор этого не сделал.
Полномочия Любимова на посту сенатора длились чуть более двух лет. Малков назначил его 22 сентября 2022 г., другими кандидатами в тройке, которую он представлял при подаче документов для участия выборов в избирком, были бывший депутат Рязанской городской думы Лариса Пастухова и генеральный директор центра социальной помощи «Доброе дело» Ольга Постникова. В случае досрочной отставки сенатора – представителя от органа исполнительной власти – закон предписывает губернатору назначить нового из тройки кандидатур. Впрочем, добровольный отказ претендентов на кресло в СФ дает главе региона право наделить полномочиями сенатора человека «со стороны». 19 октября 2023 г. «Ведомости» писали, что губернаторы стали чаще использовать эту опцию.
«Ведомости» направили запросы в правительство Рязанской области и парламент Тувы. Бывший глава республики, а сейчас – вице-спикер Госдумы от «Единой России» Шолбан Кара-оол сказал «Ведомостям», что не в курсе ситуации в хурале, но считает, что «процесс состоится». В 2024 г. «Ведомости» сообщали, что претендентом на пост сенатора от тувинского заксобрания является бывший первый заместитель министра обороны (2015–2024) Руслан Цаликов. Он покинул военное ведомство 17 июня 2024 г., вскоре после отставки самого влиятельного тувинца Сергея Шойгу с поста министра обороны (сейчас Шойгу занимает пост секретаря Совета безопасности России). Вместе с Шойгу Цаликов ранее работал в правительстве Московской области и МЧС.
Ответственность за срыв сроков назначения сенаторов законом не предусмотрена, потому такие истории время от времени случаются, отмечает политолог Константин Калачев. «Лоббистские усилия одних интересантов натыкаются на лоббистские усилия других. Отсюда торможение из-за согласований. Процедурных проблем я не вижу. На работе парламента эти истории практически не отражаются. А вот для региональной политики это, конечно, создает определенные трудности», – сказал он «Ведомостям».
Рязань уже второй раз оказывается в ситуации «просроченного мандата» для сенатора от региона, напоминает юрист Олег Захаров. С 16 ноября 2022 г. по 2 апреля 2024 г. Рязанская областная дума не имела своего представителя в СФ. Это вызвано тем, что все чаще кресло в верхней палате парламента перестает быть вотчиной губернатора, становясь своего рода «федеральной квотой», отмечает эксперт. «Эта позиция замещается исходя из больших системных рокировок (например, когда врио губернатора назначает сенатором уходящего предшественника) и может даже выходить за пределы региона (когда понадобилось включить в систему госуправления бывшего украинского чиновника и политика [Андрея Деркача]). Такой подход все больше придает СФ черты скамейки запасных для статусных «бывших», но позволяет сохранять таких людей в рамках системного контура, в периметре власти», – считает Захаров. По его мнению, в конечном счете это повышает лоббистский потенциал губернаторов на уровне Федерации и уменьшает риск региональной фронды в верхней палате парламента: статусные сенаторы имеют больше возможностей для лоббизма, но они не склонны разделять ценности местечкового регионализма, будучи ставленниками федерального центра.
Заместитель генерального директора КГ «Полилог» по GR политолог Никита Сетов не считает сложившуюся ситуацию трендом, хотя верхнеуровневые причины что в Туве, что в Рязанской области, по его мнению, сходны: местная политическая элита ищет наиболее компромиссного для всех групп политика. «Осложняет ситуацию, вероятно, и то, что через полтора года выборы в Госдуму, и поэтому подбор и утверждение сенаторов проходят параллельно с кулуарными разговорами о том, кто пойдет на выборы в Думу от этих субъектов», – сказал он. Отсутствие сенатора само по себе Сетов не считает проблемой. «Продвижение интересов региона в СФ – это не вопрос факта замещения должности, а личных характеристик человека, который эту должность занимает и готов работать на благо своего субъекта», – заключил эксперт.