Рязанский губернатор и парламент Тувы выбились из сроков назначения сенаторов

Рязань уже второй раз оказывается в ситуации «просроченного мандата» для сенатора от региона, напоминает юрист Олег Захаров. С 16 ноября 2022 г. по 2 апреля 2024 г. Рязанская областная дума не имела своего представителя в СФ. Это вызвано тем, что все чаще кресло в верхней палате парламента перестает быть вотчиной губернатора, становясь своего рода «федеральной квотой», отмечает эксперт. «Эта позиция замещается исходя из больших системных рокировок (например, когда врио губернатора назначает сенатором уходящего предшественника) и может даже выходить за пределы региона (когда понадобилось включить в систему госуправления бывшего украинского чиновника и политика [Андрея Деркача]). Такой подход все больше придает СФ черты скамейки запасных для статусных «бывших», но позволяет сохранять таких людей в рамках системного контура, в периметре власти», – считает Захаров. По его мнению, в конечном счете это повышает лоббистский потенциал губернаторов на уровне Федерации и уменьшает риск региональной фронды в верхней палате парламента: статусные сенаторы имеют больше возможностей для лоббизма, но они не склонны разделять ценности местечкового регионализма, будучи ставленниками федерального центра.