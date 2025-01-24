Новые поправки в законопроект об МСУ профильный комитет рассмотрит в феврале

Законопроект об МСУ был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 г. Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом. Он стал продолжением поправок в Конституцию 2020 г., которые утвердили понятие «единой системы публичной власти». Среди главных новаций законопроекта был переход к одноуровневой системе МСУ, когда все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны быть ликвидированы. Также в законопроекте были прописаны полномочия органов МСУ и регионов. Корректировали и полномочия МСУ.