Новые поправки в законопроект об МСУ профильный комитет рассмотрит в феврале

Новые поправки в законопроект об МСУ профильный комитет рассмотрит в февралеОни дадут право регионам выбирать, сохранять двухуровневую модель или переходить на одноуровневую
Комитет Госдумы по госстроительству может уже в феврале рассмотреть новые поправки ко второму чтению законопроекта о местном самоуправлении (МСУ). Об этом «Ведомостям» заявил глава комитета Павел Крашенинников. Изменения в отличие от нынешней версии законопроекта дадут регионам возможность выбирать: сохранять двухуровневую модель или переходить на одноуровневую.
Поправки обсуждаются в комитете и с рабочей группой по подготовке законопроекта (заседание было 23 января), сказал Крашенинников. «У регионов будет право сохранить двухуровневую модель МСУ. Поэтому в поправках сейчас прописывается эта возможность, а также указывается, какие полномочия будут в данном случае у органов МСУ. Никаких условий для перехода к одноуровневой или оставления двухуровневой системы не будет», – говорит он.
На одноуровневую модель МСУ уже перешли 20 регионов, еще 28 регионов планировали это сделать в 2025 г., говорит Крашенинников. Одноуровневая модель МСУ сейчас введена в Московской, Ярославской, Калининградской, Магаданской, Сахалинской областях, Ставропольском крае и др.
Против законопроекта в версии первого чтения выступил в том числе Татарстан. По словам Крашенинникова, с такой же позицией кроме этой республики выступали еще Краснодарский край и Ивановская область. Правда, один из собеседников «Ведомостей», близкий к администрации президента, говорит, что таких регионов около 15 и от их руководителей поступали письма в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Законопроект об МСУ был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 г. Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом. Он стал продолжением поправок в Конституцию 2020 г., которые утвердили понятие «единой системы публичной власти». Среди главных новаций законопроекта был переход к одноуровневой системе МСУ, когда все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны быть ликвидированы. Также в законопроекте были прописаны полномочия органов МСУ и регионов. Корректировали и полномочия МСУ.
Рассмотрение законопроекта во втором чтении должно было состояться 12 декабря 2024 г., но накануне стало известно, что Володин предложил его отложить. А 12 декабря на пленарном заседании спикер заявил о необходимости дополнительного обсуждения законопроекта. Источники в Госдуме говорили, что в первоначальном виде инициатива может ударить по единороссам. Уже 20 января 2025 г. спикер поручил разработать межфракционную поправку, которая позволит регионам самим определять, сохранять им двухуровневую модель или переходить на одноуровневую.
Возможность выбора модели – более гибкое решение, которое можно считать уступкой губернаторам, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Два уровня МСУ характерны для периферий, а там ведь живет и самый лояльный власти избиратель», – говорит эксперт. Правда, из этого не следует, что главы регионов ухватятся за предоставленную возможность, полагает эксперт: «Откажутся [от двухуровневой системы] те регионы, где губернаторов раздражают неуправляемость поселений и неожиданности на местных выборах. И также регионы, где захотят сэкономить».