Почему эмбарго ЕС на ввоз в Россию игровых приставок не испугало импортеров

Почему эмбарго ЕС на ввоз в Россию игровых приставок не испугало импортеровКлючевой риск – подорожание консолей из-за вынужденного изменения логистики
Реакция российских поставщиков на известие о том, что Евросоюз запретит поставку в страну игровых консолей Sony PlayStation и Microsoft Xbox, оказалась весьма сдержанной. О таких планах 28 января сообщила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. Она считает, что консоли могут использоваться для управления беспилотниками, сообщает Financial Times. Каллас заявила, что эти консоли будут включены в новый пакет санкций.
Но три крупнейших производителя игровых консолей – американская Microsoft и японские Nintendo и Sony – прекратили официальные продажи в России еще в начале марта 2022 г., сразу после начала СВО на Украине. В такой ситуации запрет ЕС будет направлен не на эти компании, а на продавцов из Европы, которые отправляют в Россию консоли, в том числе подержанные. Представитель группы «М.видео-Эльдорадо» напомнил, что в Россию с 2022 г. такие консоли ввозятся путем параллельного импорта.