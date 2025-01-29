Почему эмбарго ЕС на ввоз в Россию игровых приставок не испугало импортеров

Но три крупнейших производителя игровых консолей – американская Microsoft и японские Nintendo и Sony – прекратили официальные продажи в России еще в начале марта 2022 г., сразу после начала СВО на Украине. В такой ситуации запрет ЕС будет направлен не на эти компании, а на продавцов из Европы, которые отправляют в Россию консоли, в том числе подержанные. Представитель группы «М.видео-Эльдорадо» напомнил, что в Россию с 2022 г. такие консоли ввозятся путем параллельного импорта.