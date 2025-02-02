«Последняя надежда на перемены»: каким был крупнейший протест в СССР

«Что-то во мне взорвалось, и я встал с мягкого кресла – мы все встали с мягких кресел, потому что завтрашний пленум – наша последняя надежда на перемены, – сказал Соломон Дубовский, 67-летний инженер-топливщик, шагая с толпой. – Жаль, что мы так долго не выходили, потому что слишком пассивны. Но сегодня, здесь, мы видим исторический момент» (The New York Times, 6 февраля 1990 г.).