Депутаты во главе с Володиным доработали проект закона о местном самоуправлении

Депутаты во главе с Володиным доработали проект закона о местном самоуправленииРегионы смогут сохранять муниципалитеты нижнего уровня, но вопросы перераспределения полномочий парламентарии не затронули
Подготовка закона о местном самоуправлении (МСУ) к принятию вышла на финишную прямую. 10 февраля совет Госдумы должен продлить срок представления поправок ко второму чтению законопроекта. Без этого новые предложения по доработке учитывать будет нельзя. Их можно будет направлять в комитет по госстроительству и законодательству до 12 февраля, после чего инициативу вынесут на заседание нижней палаты парламента. Уже известно, что в закон об МСУ, вероятнее всего, не будет внесено одно из ключевых нововведений, которое в него изначально закладывали: ликвидация двухуровневой системы МСУ с укрупнением муниципалитетов.
Пресс-служба Госдумы сообщила, что 7 февраля спикер Вячеслав Володин совместно с депутатами из «Единой России», ЛДПР и «Новых людей» внес межфракционные поправки к законопроекту. «Субъекты РФ смогут сами решать, переходить ли им на одноуровневую систему МСУ либо сохранить двухуровневую – с сельскими и городскими поселениями, которую в первоначальном варианте законопроекта предлагалось ликвидировать», – процитировала его пресс-служба. По его словам, надо «учитывать особенности региона – и социально-экономическую и историческую составляющие каждой территории».
Сам по себе проект закона разрабатывался в продолжение поправок в Конституцию 2020 г., которые утвердили понятие «единой системы публичной власти». Одна из поправок, в частности, исключила обязательность поселенческой основы организации МСУ. Если прежде в ней указывалось, что МСУ осуществляется в городских и сельских поселениях и «на других территориях», то теперь – что МСУ осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых определяются законом.
Новую редакцию закона об МСУ, которая предполагала постепенное исчезновение нижнего уровня МСУ по всей стране, могли принять еще в 2024 г. Планировалось, что второе чтение пройдет 12 декабря. Причем инициатива была проработана с внутриполитическим блоком Кремля и государственно-правовым управлением президента. Но накануне заседания Володин заявил о необходимости дополнительного обсуждения проекта, а на следующий день в закрытой части пленарного заседания палаты упрекнул авторов и посоветовал «беречь село и местную элиту».
Поправки фактически не предполагают изменения нынешней двухуровневой системы МСУ, говорит собеседник «Ведомостей» в нижней палате. «Она останется как есть, будет только одна оговорка – регионы смогут принимать решения о сохранении двухуровневой системы МСУ в случае исторических, национальных и иных причин, – рассказывает собеседник. – Де-факто решения остаются на откуп субъектов РФ».
Сохранится и прежний набор муниципалитетов, который сейчас предусмотрен законом об МСУ, говорит источник.
Но есть некоторое исключение, делится он: вероятнее всего, пропадут из закона городские округа с внутригородским делением, к которым относятся Самара и Махачкала. Города федерального значения поправки также не затронут – они смогут, как и прежде, выстраивать свою систему МСУ.
КПРФ и «Справедливая Россия» пока изменения не поддержали. «Мы были против законопроекта, который был в первом чтении. А эти поправки поддержим», – заверил «Ведомости» первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. «Сейчас не успели присоединиться к ним», – пояснил он. Вопрос о том, проголосует ли «Справедливая Россия» за законопроект, будет обсуждаться на фракции, добавил Нилов. Зампред комитета по госстроительству Анатолий Лисицын сказал, что будет «вносить поправку, чтобы там, где будет в итоге одноуровневая модель МСУ, проводились открытые выборы глав»: «Это позволит усилить связь власти и народа, потому что сейчас жители часто жалуются на то, что с ними не встречаются местные власти».
«А вы верите в то, что при нынешней управляемой демократии регионы не примут вариант, прописанный в изначальном законопроекте [одноуровневую модель]? В четверти регионов уже упрощенная форма», – сказал «Ведомостям» первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев, отвечая на вопрос, почему КПРФ не поддержала поправки. По его словам, фракция изучит законопроект ко второму чтению и определится со своей позицией. «Мы же понимаем, что кроме Татарстана, который выступал за сохранение двухуровневой системы, большинство регионов будет идти по пути внедрения одноуровневой модели», – говорит первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
«Новые люди» с 2021 г. (тогда партия впервые прошла в Госдуму. – «Ведомости») выступают за то, чтобы регионы имели большую самостоятельность в принятии решений – будь то распределение средств или организация процессов управления. У нас огромная страна, и каждый регион уникален, имеет свои особенности, – сказала «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по госстроительству, зампред фракции Сардана Авксентьева. – В вопросах МСУ, впрочем, как и в других, нельзя всех равнять под одну гребенку». «Уверена, что люди на местах способны сами решать, как управлять своей территорией, – сказала она. – Так что наша позиция в этом вопросе остается неизменной».
ЛДПР поддержит законопроект во втором чтении с учетом того, что фракция выступает за сохранение двухуровневого МСУ, заявил «Ведомостям» глава комитета по МСУ и региональной политике Алексей Диденко. Он отметил, что комитет по госстроительству Павла Крашенинникова провел «огромную работу по инвентаризации законодательства в сфере МСУ и полномочий как местных, так и региональных властей». Благодаря этому ко второму чтению, надеется депутат, участники законотворческого процесса смогут выработать взвешенную позицию. При этом ЛДПР, отмечает Диденко, ко второму чтению внесет поправку, которая касается полномочий в административных центрах субъектов РФ и закрытых административно-территориальных образований: «Мы хотим, чтобы все их полномочия местного значения были обеспечены и только по желанию самих муниципалитетов могли передаваться на уровень регионов».
При этом, как рассказал один из собеседников «Ведомостей», предметом обсуждения ко второму чтению не были полномочия МСУ и регионов: «Вероятнее всего, в этом плане баланс будет сохранен в том же виде, как и в прежней версии второго чтения».