Депутаты во главе с Володиным доработали проект закона о местном самоуправлении

КПРФ и «Справедливая Россия» пока изменения не поддержали. «Мы были против законопроекта, который был в первом чтении. А эти поправки поддержим», – заверил «Ведомости» первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. «Сейчас не успели присоединиться к ним», – пояснил он. Вопрос о том, проголосует ли «Справедливая Россия» за законопроект, будет обсуждаться на фракции, добавил Нилов. Зампред комитета по госстроительству Анатолий Лисицын сказал, что будет «вносить поправку, чтобы там, где будет в итоге одноуровневая модель МСУ, проводились открытые выборы глав»: «Это позволит усилить связь власти и народа, потому что сейчас жители часто жалуются на то, что с ними не встречаются местные власти».