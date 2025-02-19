Численность избирателей в России снизилась до 111,56 млн человек

Численность избирателей в России снизилась до 111,56 млн человекО сокращении числа граждан, имеющих право голоса, «Ведомости» писали 17 февраля со ссылкой на источники
По данным Центризбиркома России, на 1 января 2025 г. численность избирателей в стране составила 111,56 млн человек. Это на 747 005 человек, или 0,7%, меньше, чем было год назад, следует из данных на сайте ЦИК.
Численность зарегистрированных избирателей за пределами РФ также сократилась почти на 106 000 человек и достигла 1,79 млн человек. В Байконуре на 1 января было 11 629 избирателей. Это примерно на 300 человек меньше, чем год назад.
Собранные ЦИК данные будут использованы при определении новой схемы одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Государственной думы, которые состоятся в единый день голосования в 2026 г.
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии 19 февраля выделила три новых региона, где численность избирателей изменилась по сравнению с 1 июля 2024 г. (тогда в прошлый раз измерялся показатель) – это Донецкая народная республика (-14%), Луганская народная республика (-24%), а также Херсонская область (-10%).
«Изменения эти обусловлены формированием региональных фрагментов регистра избирателей. Граждане включаются туда в соответствии с отметкой о регистрации по месту жительства в паспорте гражданина России. Граждане России, не зарегистрированные по месту жительства или еще не получившие паспорт, в регистр не вносятся», – сказала глава ЦИК.
Памфилова уточнила, что эти граждане обладают активным избирательным правом на выборах региональных законодательных органов, в том числе прошедших в 2023 г., и выборах депутатов Госдумы по федеральному округу. Но при определении схемы одномандатных избирательных округов их численность не учитывается, так как регистрация по месту жительства в пределах одномандатного округа отсутствует.
17 февраля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что на 1 января 2025 г. число избирателей в целом по стране уменьшилось примерно на 0,4% по сравнению с данными на 1 июля 2024 г., когда показатель составлял более 112 млн. Теперь в ЦИК из регионов поступили сведения о 111,56 млн человек, которые имеют право голоса в России. Эта цифра важна по той причине, что в 2025 г. истекает срок действия текущей 10-летней нарезки округов на выборах депутатов Госдумы. Именно исходя из числа избирателей на 1 января 2025 г. будет производиться новая нарезка 225 одномандатных округов, от которых будет избираться половина нижней палаты парламента в 2026 г.