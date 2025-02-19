Численность избирателей в России снизилась до 111,56 млн человек

17 февраля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что на 1 января 2025 г. число избирателей в целом по стране уменьшилось примерно на 0,4% по сравнению с данными на 1 июля 2024 г., когда показатель составлял более 112 млн. Теперь в ЦИК из регионов поступили сведения о 111,56 млн человек, которые имеют право голоса в России. Эта цифра важна по той причине, что в 2025 г. истекает срок действия текущей 10-летней нарезки округов на выборах депутатов Госдумы. Именно исходя из числа избирателей на 1 января 2025 г. будет производиться новая нарезка 225 одномандатных округов, от которых будет избираться половина нижней палаты парламента в 2026 г.