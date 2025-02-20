«Это время больших потрясений для страны». Что Путин вспомнил об эпохе Собчака

Собчаку на посту мэра пришлось решать много вопросов, в том числе хозяйственных, в ручном режиме занимаясь жизнеобеспечением Петербурга, поэтому приходилось слышать, что «интеллигентному профессору Собчаку это было не по плечу», сказал президент. Путин не согласился с такой точкой зрения. Он признал, что Собчак не был специалистов в городском хозяйстве: «Здесь сидят мои сегодняшние и бывшие коллеги, которые вместе с Анатолием Александровичем работали, один занимался экономикой, другой – имуществом, финансами. Конечно, в каждый параграф принимаемых решений первое лицо не влезает, да это и не нужно, но он, когда надо было, погружался в проблемы и решал их с присущим ему обычным блеском. Хотя решить все было невозможно, просто условия были совсем другие».