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«Это время больших потрясений для страны». Что Путин вспомнил об эпохе Собчака

Президент принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине смерти первого мэра Санкт-Петербурга
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

19 февраля в Санкт-Петербурге прошли мемориальные мероприятия, посвященные 25-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака. В них принял участие и президент России Владимир Путин, который работал в правительстве города в 1990-х гг. Днем вместе со вдовой Собчака, сенатором Людмилой Нарусовой глава государства возложил цветы к памятнику экс-мэру города. Он был установлен в 2006 г. в сквере недалеко от здания юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета. Там (тогда еще в Ленинградском госуниверситете) учился, а затем и преподавал Собчак.

Уже вечером президент приехал в Санкт-Петербургскую консерваторию, где выступил на концерте, посвященном памяти бывшего мэра города. В зале среди зрителей были Нарусова и ее дочь Ксения Собчак, заместители руководителя администрации президента Дмитрий Козак и Дмитрий Песков, предправления «Сбербанка» Герман Греф, советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин, сенатор Андрей Клишас, режиссёр Александр Сокуров, директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский и др. Некоторые из гостей работали прежде в петербургской мэрии.

Путин свою речь начал с того, что Собчак стал мэром Санкт-Петербурга на пике своей всенародной известности, и его коллеги и студенты (среди которых и нынешний президент России) запомнили его «ярким, необычным». Став народным депутатом СССР Собчак заявил о себе как о «блестящем ораторе и просветителе», сказал он. По его словам, Собчак был приверженцем «силы и культуры права, справедливости». «Как законодатель, предлагавший не просто проекты юридических норм, а идеи и подходы, которые были ожидаемы в обществе и востребованы временем», – заявил Путин.

Собчак был среди тех, кто закладывал основы современной России, он умел «заражать» других людей своими идеями и проектами, заявил президент. Путин вспомнил, как участвовал в предвыборных мероприятиям Собчака: «Иногда думал: зачем мы сюда идём? Ничего хорошего нам ждать здесь не приходится. И когда заходили в зал, я думал про себя: «Я прав». Потому что как только он появлялся в зале, зал гудел, честно говорю. А выходил он под аплодисменты. Это было удивительно. Он был очень талантливый оратор, талантливый человек».

«Эпоху Собчака» Путин назвал временем больших потрясений для страны. По словам президента, первый мэр Санкт-Петербурга тяжело воспринял распад СССР. Он поделился некоторыми воспоминаниями: «Помню, я был в Смольном, на работе, он приехал из Москвы. Сел, бросил какие-то бумаги, посмотрел куда-то вдаль, а потом говорит: «Зачем они это делают?» Я говорю: «О чём Вы, Анатолий Александрович?» – «Зачем они разрушают страну?». Путин отметил, что коммунисты недолюбливали Собчака, но тот был государственником и никогда не выступал за разрушение «нашего бывшего общего Отечества».

Президент рассказал еще одну историю – к Собчаку принесли кусок гранита, сказав, что в Москве снесли памятник Феликсу Дзержинскому. На что Собчак ответил, что «революция – это хорошо, а памятники ломать бы не надо», процитировал Путин. Президент привел в пример слова первого мэра Санкт-Петербурга в отношении «некоторых республик бывшего Советского Союза: «Если хотите уходить из Советского Союза, уходите с тем, с чем пришли в Россию. И звучит это сегодня пророчески. Этот урок Собчака мог бы предостеречь всех нас от многих трагедий и потерь».

Визит Путина в Санкт-Петербург
19 февраля президент России Владимир Путин <a href="https://www.vedomosti.ru/society/news/2025/02/19/1093176-putin-vozlozhil-tsveti" target="_blank" rel="noopener noreferrer">возложил</a> цветы к памятнику первому и единственному мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, который умер 25 лет назад. В мероприятии на Васильевском острове приняли участие вдова и дочь политика Людмила Нарусова и Ксения Собчак, а также бывшие члены его команды – председатель правления Сбербанка Герман Греф, замруководителя администрации президента Дмитрий Козак, экс-глава Минфина и Счетной палаты Алексей Кудрин и другие чиновники. Вечером российский лидер <a href="https://www.vedomosti.ru/politics/news/2025/02/19/1093204-putin-posetil-radar-mms" target="_blank" rel="noopener noreferrer">отправился</a> на завод «Радар ммс», занимающийся производством беспилотных авиационных систем.
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19 февраля президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому и единственному мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, который умер 25 лет назад. В мероприятии на Васильевском острове приняли участие вдова и дочь политика Людмила Нарусова и Ксения Собчак, а также бывшие члены его команды – председатель правления Сбербанка Герман Греф, замруководителя администрации президента Дмитрий Козак, экс-глава Минфина и Счетной палаты Алексей Кудрин и другие чиновники. Вечером российский лидер отправился на завод «Радар ммс», занимающийся производством беспилотных авиационных систем. / Михаил Синицын / РИА Новости

Собчаку на посту мэра пришлось решать много вопросов, в том числе хозяйственных, в ручном режиме занимаясь жизнеобеспечением Петербурга, поэтому приходилось слышать, что «интеллигентному профессору Собчаку это было не по плечу», сказал президент. Путин не согласился с такой точкой зрения. Он признал, что Собчак не был специалистов в городском хозяйстве: «Здесь сидят мои сегодняшние и бывшие коллеги, которые вместе с Анатолием Александровичем работали, один занимался экономикой, другой – имуществом, финансами. Конечно, в каждый параграф принимаемых решений первое лицо не влезает, да это и не нужно, но он, когда надо было, погружался в проблемы и решал их с присущим ему обычным блеском. Хотя решить все было невозможно, просто условия были совсем другие».

Собчак воспринимал пост мэра не как административную должность, а смотрел в будущее, развивая город как «культурную историческую столицу России», сказал Путин. «Анатолий Александрович очень любил свой и наш с вами город и был как мэр органичен, созвучен Санкт-Петербургу, вложил в его развитие свой талант, интеллект, кипучую энергию», – добавил президент. Завершил выступление Путин словами о том, что Собчак пережил предательство и клевету, но никогда не отвечал тем же самым: «Всегда держал высоту благородства и достоинства. Мы будем помнить его именно таким».

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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