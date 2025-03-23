Российская делегация для переговоров по Украине прибыла в Эр-Рияд

По мнению Уиткоффа, после встреч в Саудовской Аравии будет виден «некоторый реальный прогресс», особенно в том, что касается прекращения огня в Черном море. За этим «естественным образом» последует полное прекращение боевых действий, считает он. Отвечая на вопрос о критике в адрес Путина со стороны Запада, он «преуменьшил» опасения союзников Вашингтона по НАТО по поводу того, что РФ после заключения соглашения может «осмелеть» и вторгнуться в соседние страны, пишет Reuters.