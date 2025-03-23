Российская делегация для переговоров по Украине прибыла в Эр-Рияд

Российская делегация для переговоров по Украине прибыла в Эр-РиядУтром 24 марта у нее состоятся переговоры с США
Делегация России прибыла в Эр-Рияд в Саудовской Аравии для проведения переговоров с США по Украине, сообщил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По данным агентства, переговоры пройдут в отеле The Ritz-Carlton.
Как пишет «РИА Новости», по приезде российской делегации завершились переговоры между США и Украиной. Ход переговоров украинская сторона отказалась комментировать, лишь сообщив что украинская делегация не будет встречаться с российской в Эр-Рияде.
Как ранее сообщил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, 24 марта в Эр-Рияде пройдут консультации о возможном возобновлении зерновой сделки. После этого стороны затронут вопросы контроля над линией боевого соприкосновения, механизмов верификации прекращения огня и возможной «заморозки» текущих позиций. Уолтц также отметил, что обсуждение может затронуть «обмен территории на долгосрочный мир», но не стал раскрывать детали.
При этом, по словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, президент РФ Владимир Путин не стремится захватывать всю Европу, российский лидер, по его мнению, «хочет мира».
По мнению Уиткоффа, после встреч в Саудовской Аравии будет виден «некоторый реальный прогресс», особенно в том, что касается прекращения огня в Черном море. За этим «естественным образом» последует полное прекращение боевых действий, считает он. Отвечая на вопрос о критике в адрес Путина со стороны Запада, он «преуменьшил» опасения союзников Вашингтона по НАТО по поводу того, что РФ после заключения соглашения может «осмелеть» и вторгнуться в соседние страны, пишет Reuters.
На переговорах, как ожидается, стороны планируют обсудить «технические детали реализации и мониторинга» 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, о котором президенты России и Украины договорились в отдельных телефонных разговорах, писал Bloomberg.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россию на встрече будут представлять Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. Имена участников делегации США госдеп не называл.