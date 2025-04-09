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Россия высылает двух румынских дипломатов

Решение Москвы стало ответной мерой на объявление военного атташе РФ персоной нон грата
Екатерина Щербинина
МИД РФ
МИД РФ

Россия в качестве ответной меры высылает двух румынских дипломатов – атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В российское дипведомство была вызвана временная поверенная в делах республики Лилиана Бурда. Ей вручили ноту министерства об объявлении персонами нон грата двух румынских дипломатов. Как поясняет МИД, эта мера стала ответом на «ничем не мотивированное» решение республики: 5 марта МИД Румынии объявил о высылке военного атташе при посольстве РФ в Бухаресте и его помощника. В сообщении дипведомства утверждалось, что россияне якобы причастны к деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.

Согласно сайту посольства РФ в Румынии, должность военного, военно-воздушного и военно-морского атташе России занимает Виктор Маковский, его заместитель – Евгений Игнатьев. 

Румынские издания Digi24 и Spotmedia писали, что имя Игнатьева якобы фигурирует в деле Мариана Мотоку – соратника бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, которого власти республики называли »пророссийским политиком». 

24 ноября 2024 г. в Румынии прошел первый тур выборов президента. Джорджеску лидировал на нем с результатом в 22,95% голосов. Но в декабре Конституционный суд отменил итоги первого тура. Основанием для этого стали обвинения в том, что кампанию победителя в социальных сетях якобы финансировала Россия, однако впоследствии данная информация не нашла подтверждения. 9 марта румынские власти запретили Джорджеску участвовать в майских президентских выборах. Центральное избирательное бюро объяснило это тем, что поступило более 1000 возражений против его участия, включая обвинения в «антидемократической» и «экстремистской» политике.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 марта назвала события в Румынии карикатурой на демократию. В Кремле также говорили в марте, что любые выборы, проводимые в республике без участия Джорджеску, будут нелегитимными.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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