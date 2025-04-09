Россия высылает двух румынских дипломатов

24 ноября 2024 г. в Румынии прошел первый тур выборов президента. Джорджеску лидировал на нем с результатом в 22,95% голосов. Но в декабре Конституционный суд отменил итоги первого тура. Основанием для этого стали обвинения в том, что кампанию победителя в социальных сетях якобы финансировала Россия, однако впоследствии данная информация не нашла подтверждения. 9 марта румынские власти запретили Джорджеску участвовать в майских президентских выборах. Центральное избирательное бюро объяснило это тем, что поступило более 1000 возражений против его участия, включая обвинения в «антидемократической» и «экстремистской» политике.