Доля бюджетных денег в финансировании единороссов снизилась до 40% за восемь лет

Доля бюджетных денег в финансировании единороссов снизилась до 40% за восемь летОппозиционные партии получают из бюджета до 80% средств
Партии «Единая Россия» (ЕР) удалось за период с 2015 по 2023 г. снизить долю бюджетных средств в своем финансировании с 68,6 до 40,1%. Это произошло за счет увеличения объема поступлений пожертвований. Из всех парламентских партий самыми зависимыми от бюджетных поступлений являются «Новые люди» (87,9%, по данным на 2023 г.), отмечается в докладе КДС «Финансы политических партий» (есть у «Ведомостей»). Ближе всех к показателю ЕР из парламентской оппозиции «Справедливая Россия» (69,4%, по данным на 2023 г.).
Официальная отчетность партий за 2024 г. пока не опубликована Центризбиркомом.
Тренд на снижение зависимости от бюджетных средств характерен для всех думских партий. Если в 2015 г. КПРФ на 89,4% финансировалась из федерального бюджета, то в 2023 г. – на 81,1%. Справороссы получали из казны в 2015 г. 86,4% финансирования.
Доля поступлений от пожертвований росла у всех партий, кроме ЛДПР и «Новых людей». В случае с «Новыми людьми» это объясняется тем, что до 2022 г. они не получали денег из бюджета (не имели представительства в Думе), следовательно, более 90% финансирования партии приходилось на пожертвования. В 2022 г. доля донатов упала до 2,7% (в 2023 г. произошел рост до 7,7%). ЛДПР, финансировавшаяся на пожертвования в 2015 г. на 19,7%, снизила эту долю в 2023 г. до 7,9%. ЕР нарастила долю пожертвований с 23% в 2015 г. до 47,5% в 2023 г., КПРФ – с 2 до 8,5%, «Справедливая Россия» – с 9,4 до 27,8%.
В абсолютных значениях ЕР получила из бюджета в 2023 г. 4,3 млрд руб., КПРФ – 1,7 млрд руб., ЛДПР и «Справедливая Россия» – по 0,6 млрд руб., «Новые люди» – 0,5 млрд руб.
Когда партия получает право на бюджетное финансирование
ЕР является единственной партией, имеющей устойчивый и постоянный рост поступлений (с 5,2 млрд руб. в 2015 г. до 10,6 млрд руб. в 2023 г.), говорит политический юрист, руководитель проекта КДС Дмитрий Конин. Финансирование КПРФ выросло с 1,5 млрд руб. в 2015 г. до 2 млрд руб. в 2023 г. Доходы ЛДПР и «Справедливой России» упали соответственно с 1,5 млрд до 0,9 млрд руб. и с 1,1 млрд до 0,9 млрд руб. «Новые люди» продемонстрировали рост финансирования с 0,3 млрд руб. в 2020 г. до 0,5 млрд руб. в 2025 г. «Сложившийся принцип формирования поступлений: основа – денежные средства федерального бюджета, недостаток денежных средств, связанных с деятельностью, в том числе электоральные кампании, – пожертвования», – продолжает Конин. Вступительные и членские взносы актуальны только для ЕР и КПРФ, уточняет эксперт.
По мнению Конина, у партий нет цели формировать устойчивый рост поступлений по примеру ЕР, в связи с этим можно наблюдать два вида трендов – постепенное и планомерное снижение или попытка зафиксироваться в одном финансовом коридоре поступлений. «При этом и та и другая стратегия вряд ли подразумевает явное развитие, учитывая, например, рост инфляции и падение покупательной способности рубля», – заключил руководитель проекта КДС. Финансирование ЕР в целом соразмерно общему уровню инфляции – по отдельным годам может расходиться, но в целом 5 млрд руб. 2015 г.относительно соотносимы с текущими 10 млрд руб., обращает внимание президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Капитализацию определяют отношения партии с властью и способность обеспечить страждущих мандатами, говорит политолог Константин Калачев. «Народная поддержка – это разве что про КПРФ. Добиться оппозиции устойчивого и постоянного роста поступлений можно только в случае, если системная оппозиция может расширять свою нишу и влиять на власть. Ну или если она может стать властью. Но по нынешним временам это экстремизм», – сказал он «Ведомостям».