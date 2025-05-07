Доля бюджетных денег в финансировании единороссов снизилась до 40% за восемь лет

Доля поступлений от пожертвований росла у всех партий, кроме ЛДПР и «Новых людей». В случае с «Новыми людьми» это объясняется тем, что до 2022 г. они не получали денег из бюджета (не имели представительства в Думе), следовательно, более 90% финансирования партии приходилось на пожертвования. В 2022 г. доля донатов упала до 2,7% (в 2023 г. произошел рост до 7,7%). ЛДПР, финансировавшаяся на пожертвования в 2015 г. на 19,7%, снизила эту долю в 2023 г. до 7,9%. ЕР нарастила долю пожертвований с 23% в 2015 г. до 47,5% в 2023 г., КПРФ – с 2 до 8,5%, «Справедливая Россия» – с 9,4 до 27,8%.