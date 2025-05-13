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Госдума приняла законопроект о локализации машин такси

Инициатива доработана с учетом мнения представителей отрасли и производителей, отметил Володин
Елена Вострикова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о локализации автопарка такси. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно новому закону, с 1 марта 2026 г. машины смогут попасть в реестр такси при соблюдении одного из условий:

  • соответствие балльной системе локализации, используемой при госзакупках,

  • или производство автомобиля в рамках специального инвестконтракта, заключенного с марта 2022 г. по март 2025 г.

Для транспорта, уже включенного в региональные реестры до 1 марта 2026 г., требования применяться не будут.

Отсрочка установлена и для отдельных регионов:

  • до марта 2028 г. для Калининградской области и субъектов Сибирского федерального округа,

  • до марта 2030 г. – для Дальнего Востока.

С 2033 г. балльная система станет единственным критерием допуска.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, к документу внесли поправки, учитывающие интересы автопроизводителей и представителей таксомоторной отрасли.

«Это позволяет работать с заводами и Калининграда, и Москвы, и Тулы, и Дальнего Востока, и Самарской области, Тольятти, и Санкт-Петербурга, и многие другие регионы будут охвачены этой нормой», – добавил Володин.

Спикер отметил, что инициатива направлена на стимулирование использования автомобилей, собранных в России. А руководитель профильного думского комитета Евгений Москвичев уточнил, что закон впервые вводит «вертикаль локализации» автотранспорта во всех субъектах РФ.

Первоначальный вариант документа предполагал, что с октября 2025 г. все новые автомобили для пассажирских перевозок должны быть российского производства. Эта норма вызвала резкую критику со стороны бизнеса и отраслевых объединений, включая РСПП и Национальный совет такси. Однако, как сообщала исполнительный директор совета Наталия Лозинская, предложения отрасли так и не были услышаны. Они предлагали отказаться от балльной системы, вывести самозанятых из-под требований по локализации, предоставить регионам право регулировать этот вопрос и обязательно увязать введение закона с мерами господдержки.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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