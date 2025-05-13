Госдума приняла законопроект о локализации машин такси

Первоначальный вариант документа предполагал, что с октября 2025 г. все новые автомобили для пассажирских перевозок должны быть российского производства. Эта норма вызвала резкую критику со стороны бизнеса и отраслевых объединений, включая РСПП и Национальный совет такси. Однако, как сообщала исполнительный директор совета Наталия Лозинская, предложения отрасли так и не были услышаны. Они предлагали отказаться от балльной системы, вывести самозанятых из-под требований по локализации, предоставить регионам право регулировать этот вопрос и обязательно увязать введение закона с мерами господдержки.