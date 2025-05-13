Госдума приняла законопроект о локализации машин такси

Госдума приняла законопроект о локализации машин таксиИнициатива доработана с учетом мнения представителей отрасли и производителей, отметил Володин
Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о локализации автопарка такси. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно новому закону, с 1 марта 2026 г. машины смогут попасть в реестр такси при соблюдении одного из условий:
соответствие балльной системе локализации, используемой при госзакупках,
или производство автомобиля в рамках специального инвестконтракта, заключенного с марта 2022 г. по март 2025 г.
Для транспорта, уже включенного в региональные реестры до 1 марта 2026 г., требования применяться не будут.
Отсрочка установлена и для отдельных регионов:
до марта 2028 г. для Калининградской области и субъектов Сибирского федерального округа,
до марта 2030 г. – для Дальнего Востока.
С 2033 г. балльная система станет единственным критерием допуска.
Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, к документу внесли поправки, учитывающие интересы автопроизводителей и представителей таксомоторной отрасли.
«Это позволяет работать с заводами и Калининграда, и Москвы, и Тулы, и Дальнего Востока, и Самарской области, Тольятти, и Санкт-Петербурга, и многие другие регионы будут охвачены этой нормой», – добавил Володин.
Спикер отметил, что инициатива направлена на стимулирование использования автомобилей, собранных в России. А руководитель профильного думского комитета Евгений Москвичев уточнил, что закон впервые вводит «вертикаль локализации» автотранспорта во всех субъектах РФ.
Первоначальный вариант документа предполагал, что с октября 2025 г. все новые автомобили для пассажирских перевозок должны быть российского производства. Эта норма вызвала резкую критику со стороны бизнеса и отраслевых объединений, включая РСПП и Национальный совет такси. Однако, как сообщала исполнительный директор совета Наталия Лозинская, предложения отрасли так и не были услышаны. Они предлагали отказаться от балльной системы, вывести самозанятых из-под требований по локализации, предоставить регионам право регулировать этот вопрос и обязательно увязать введение закона с мерами господдержки.