Сотрудникам аппарата Госдумы разрешили выезжать в дружественные страны

Раньше при оформлении заявления на отпуск сотрудники писали в нем, что не собираются выезжать за границу, рассказывали собеседники «Ведомостей» в июне 2022 г., когда был введен запрет на выезд. Кроме того, c помощниками депутатов и сотрудниками аппарата проводилась беседа, в которой сотрудники отдела кадров рассказывали о сложной геополитической ситуации и о том, что за границу лучше не выезжать. По словам одного из собеседников «Ведомостей», у части сотрудников аппарата с определенным допуском к сведениям нет загранпаспортов. «И пока не понятно, как это будет работать в отношении их», – говорит источник. Другой также отмечает, что ему пока не известно, как на практике будет работать такое разрешение на выезд в дружественные страны.