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Сотрудникам аппарата Госдумы разрешили выезжать в дружественные страны

Они смогут съездить отдохнуть в Китай, Вьетнам, Белоруссию и Абхазию
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Сотрудникам аппарата Госдумы разрешили выезжать, в том числе в отпуск, в дружественные страны. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в нижней палате парламента. Список этих дружественных стран для выезда ограничен и включает Китай, Вьетнам, Кубу, Абхазию, Южную Осетию, а также страны ОДКБ – Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. До этого сотрудникам аппарата Госдумы, в том числе тем, у кого нет никаких форм допуска, запрещали ездить в отпуск даже в дружественные страны, писали «Ведомости».

Раньше при оформлении заявления на отпуск сотрудники писали в нем, что не собираются выезжать за границу, рассказывали собеседники «Ведомостей» в июне 2022 г., когда был введен запрет на выезд. Кроме того, c помощниками депутатов и сотрудниками аппарата проводилась беседа, в которой сотрудники отдела кадров рассказывали о сложной геополитической ситуации и о том, что за границу лучше не выезжать. По словам одного из собеседников «Ведомостей», у части сотрудников аппарата с определенным допуском к сведениям нет загранпаспортов. «И пока не понятно, как это будет работать в отношении их», – говорит источник. Другой также отмечает, что ему пока не известно, как на практике будет работать такое разрешение на выезд в дружественные страны. 

Со странами, в которые разрешили выезжать сотрудникам аппарата, активно взаимодействует и Госдума. Существует Парламентская ассамблея ОДКБ, которую возглавляет председатель нижней палаты Вячеслав Володин. В Китай, Вьетнам и на Кубу периодически ездят депутатские делегации, а депутаты парламентов этих стран посещают Госдуму. 

В отношении депутатов Госдумы также действуют правила об особом выезде за границу. После начала спецоперации их обязали предупреждать руководство нижней палаты о планируемых выездах за границу. Зарубежные командировки согласовываются на совете палаты.

Недружественные страны

Сейчас в перечень государств, совершающих в отношении России недружественные действия, входят Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

В 2024 г. был принят закон, которым ввели запрет на выезд за границу депутатам и сенаторам без согласования с руководством соответствующей палаты парламента. За несанкционированный выезд можно лишиться мандата. Кроме того, в прошлом году был принят порядок и сроки согласования депутатами Госдумы выезда за границу. Парламентарии должны информировать, куда собираются, как планируют добираться и где жить за пределами России. 

Послабление для зарубежных отпусков – следствие того, что не было резонансных случаев нарушения существовавших ограничений, считает юрист Олег Захаров. «Стало понятно, что депутаты и их помощники, а также сотрудники аппарата Госдумы осознают риски и следуют рекомендациям, поэтому можно немного ослабить гайки, дать возможность путешествовать хотя бы по дружественным странам», – полагает он.

Для депутатов все еще сохраняется согласование зарубежных выездов с руководством палаты, напоминает Захаров: «Для аппарата появился некоторый люфт для отпусков. Однако, очевидно, все поездки будут находиться в поле внимания, к прежнему уровню свободы и раскованности в выборе мест отдыха за границей можно будет вернуться совсем не скоро».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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