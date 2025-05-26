Выборы в думы Махачкалы, Нижнего Новгорода и Самары проведут избиркомы регионов

Выборы в думы Махачкалы, Нижнего Новгорода и Самары проведут избиркомы регионовЭто позволяет властям субъектов контролировать электоральные процессы
Выборы в городские парламенты Махачкалы, Нижнего Новгорода и Самары проведут региональные избирательные комиссии, а не территориальные избиркомы (ТИК). Соответствующие прошения комиссий субъектов Центризбирком (ЦИК) согласовал на заседаниях комиссии 21 мая, 23 и 16 апреля соответственно, обратили внимание «Ведомости».
В Махачкале традиционно представительный орган местного самоуправления (МСУ) формировался не напрямую, а путем направления в столичный парламент делегатов – кандидатов от внутригородских образований, напомнил член ЦИК Евгений Шевченко на заседании ЦИК 21 мая. Но 26 апреля глава Дагестана Сергей Меликов подписал закон о преобразовании Махачкалы, по которому в административном центре были упразднены внутригородские образования, продолжает он. «В этой связи на 14 сентября запланированы выборы депутатов представительного органа столицы Дагестана [первого созыва] по полупропорциональной системе. В общей сложности 45 депутатов будут в этом органе работать», – пояснил Шевченко.
В целом же, по его словам, в Дагестане предстоит «очень масштабное» голосование – будет замещаться порядка 6000 мандатов, но выборы в столичный парламент – это одна из наиболее важных кампаний, особенно накануне думских выборов в 2026 г., продолжил член ЦИК. Кроме того, на следующий год запланированы выборы в народное собрание Дагестана. «И очень важно перед этими выборами все силы и средства проверить. <...> Поэтому я думаю, что мы будем абсолютно правы, если делегируем это право избирательной комиссии региона», – заявил Шевченко.
Махачкала – один из крупнейших городов на Северном Кавказе, где проживает порядка 280 000 избирателей, а в ТИКах (их всего три) нет штатных работников, они не являются юрлицами и у них нет соответствующего опыта по проведению таких выборов, добавил член ЦИК. Председатель избиркома Республики Дагестан Магомед Дибиров заявил, что организационные, кадровые и технические возможности избирательной комиссии Дагестана позволят провести предстоящую избирательную кампанию на высоком уровне.
Вопрос о передаче права на проведение выборов в столице нижегородской избирательной комиссии ЦИК рассматривал 23 апреля. Ранее, 4 апреля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал закон, согласно которому административный областной центр и Кстовский муниципальный округ объединили в один городской округ – это и послужило причиной обращения регионального избиркома в ЦИК с просьбой наделить их соответствующими полномочиями, говорил Шевченко.
Где муниципальные выборы проводят региональные избиркомы
«В связи с этим, а также и с тем, что в этом году заканчивается полномочия депутатов гордумы Нижнего Новгорода, на 14 сентября запланированы выборы депутатов городского парламента первого созыва – уже в такой расширенной территории», – пояснил он. Выборы пройдут по 39 одномандатным избирательным округам, в них сможет принять участие более 1 млн избирателей. «Цифра достаточно большая, потенциал Нижнего Новгорода значительный», – указал докладчик.
На территории образованного муниципального образования работает 10 ТИКов – все они не являются юридическими лицами и не имеют кадров, работающих на постоянной основе, добавил Шевченко. «Хотя, должен сказать, я с ними неоднократно встречался, они обладают достаточно серьезным юридическим и практическим потенциалом для работы», – поделился член ЦИК.
Самарская область – одна из тех, что перешла на одноуровневую систему местного самоуправления. Такое решение было принято 25 марта депутатами Самарской губернской думы – теперь существовавшие 10 лет в статусе самостоятельных муниципальных образований внутригородские районы вновь станут территориальными органами администрации города Самары. Докладчик по вопросу, член ЦИК Борис Эбзеев заявил 16 апреля, что такие обращения от регионов – это уже «стандартная» история. «Самарская область отказалась от двухступенчатой системы организации МСУ. Я лично считаю, что это разумное, рациональное, продуманное решение. Концентрация власти, концентрация средств и серьезная экономия финансовых ресурсов», – заявил он. Кроме того, при организации выборов ТИК юридическое сопровождение кампаний уступает возможностям избиркома субъекта, сказал член ЦИК.
«С нашей стороны было бы безответственно, если бы не обратились [с такой просьбой в ЦИК], поскольку впервые за 15 лет в столице региона такие серьезные, масштабные выборы, причем прямые. У ТИКов нет ресурсных возможностей для того, чтобы организовать эту работу», – заявил, в свою очередь, председатель избиркома Самарской области Вадим Михеев.
Общая логика принятых решений понятна – во многом преобразования избиркомов привязаны к реформе МСУ, которая упраздняет внутригородские районы как самостоятельные муниципальные образования, говорит политолог Владимир Слатинов. Кроме прочего это позволяет региональным властям выстраивать более простые и, соответственно, более контролируемые системы управления территориями, добавил он. «Это касается политического менеджмента и избирательного процесса. Упрощение, по идее, должно повысить уровень контроля. Насколько это удастся – покажут сентябрьские выборы», – заключил Слатинов.
Региональные избиркомы, конечно, более подготовлены к проведению кампаний в областных столицах, чем районные ТИКи, и могут в необходимых случаях подстраховать и организацию работы, и регистрацию списков и кандидатов, а также отсев нежелательных кандидатов, признает электоральный юрист Олег Захаров. С другой стороны, отказы в регистрации при такой конфигурации будут оспариваться напрямую в Центризбиркоме, что также повышает управляемость такими кампаниями, в которых возможны риски появления несистемных и оппозиционных кандидатов, сказал он.
13 марта зампред ЦИК Николай Булаев предложил ввести единую норму, которая обязывала бы региональные избиркомы проводить выборы в административных центрах субъектов, но пока никакого законодательно оформленного предложения от комиссии не поступало. В ходе ЕДГ-2025 выборы депутатов легислатур административных центров пройдут в 25 регионах.