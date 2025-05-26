Выборы в думы Махачкалы, Нижнего Новгорода и Самары проведут избиркомы регионов

В целом же, по его словам, в Дагестане предстоит «очень масштабное» голосование – будет замещаться порядка 6000 мандатов, но выборы в столичный парламент – это одна из наиболее важных кампаний, особенно накануне думских выборов в 2026 г., продолжил член ЦИК. Кроме того, на следующий год запланированы выборы в народное собрание Дагестана. «И очень важно перед этими выборами все силы и средства проверить. <...> Поэтому я думаю, что мы будем абсолютно правы, если делегируем это право избирательной комиссии региона», – заявил Шевченко.