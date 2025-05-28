Зачем один из руководителей Йемена приехал к Путину

Визит представителя не самой сильной, но «самой легитимной с точки зрения текущего международного признания» силы в Москву связан с тем, что сегодня Йемен переживает тяжелейший гуманитарный и экономический кризис, отмечает Садыгзаде: «Особенно важно сейчас для Йемена продовольствие. По оценкам ООН, более половины населения голодает. Тем более что есть опыт советского времени с поддержкой ориентировавшегося в то время на Москву Южного Йемена».