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Зачем один из руководителей Йемена приехал к Путину

На переговорах президент России обсудил с ним двусторонние отношения и конфликт в Йемене
Елена Мухаметшина
Илья Лакстыгал
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Владимир Путин встретился с председателем (с 2022 г.) Руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом Аль-Алими, который прибыл в Россию с официальным визитом. Темой переговоров стали как двусторонние отношения, так и внутриполитическая ситуация в Йемене, где более 10 лет продолжается конфликт между правительственными силами и хуситами.

Президент РФ поблагодарил Аль-Алими за приезд в Москву и поздравил его с «35-летием йеменского единства». По словам Путина, благодаря советским и российским специалистам в Йемене были созданы многочисленные объекты промышленности и инфраструктуры. У двух стран «много перспективных направлений» для сотрудничества – сейчас торговый оборот составляет $400 млн, перспективы есть в сельском хозяйстве и рыболовстве.

Аль-Алими был приглашен в Москву для участия в саммите Россия – Лига арабских государств в октябре. Он поблагодарил Путина «за поддержку законного правительства Йемена после переворота, совершенного хуситами при поддержке Ирана». Аль-Алими отметил поддержку страны со стороны Советского Союза: в Йемене рассчитывают, что и сейчас Россия также будет помогать возвращать «мир, стабильность и безопасность» в страну. «Мы благодарны Саудовской Аравии за усилия по поддержке мира в нашей стране», – сказал он.

Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости

Через контакты с Аль-Алими Россия может демонстрировать вовлеченность в йеменский конфликт, считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Но даже президентский совет, который он возглавляет, не является консолидированной структурой, а состоит из разных латентно конфликтующих групп, усиленных собственными вооруженными формированиями, добавляет он.

Отношения с контролирующими север страны хуситами у Москвы «не всегда гладки» и даже глава МИДа Сергей Лавров делал замечания об их радикализации, напоминает эксперт. «Россия ведет с хуситами контакты ровно в том объеме, что необходимо, – это касается обеспечения безопасности российского судоходства в зоне Красного моря, Баб-эль-Мандебского пролива», – говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

При этом Россия, говорит он, всегда готова была содействовать урегулированию конфликта в Йемене как член Совета Безопасности ООН и как страна с большим опытом дипломатии в этом регионе, отмечает он. У России крепкие равноудаленные политические связи с представителями властей Йемена. Кроме правительства и хуситов это еще и сепаратистский Южный переходный совет, говорит президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

Визит представителя не самой сильной, но «самой легитимной с точки зрения текущего международного признания» силы в Москву связан с тем, что сегодня Йемен переживает тяжелейший гуманитарный и экономический кризис, отмечает Садыгзаде: «Особенно важно сейчас для Йемена продовольствие. По оценкам ООН, более половины населения голодает. Тем более что есть опыт советского времени с поддержкой ориентировавшегося в то время на Москву Южного Йемена».

Россия никогда не связывала себя с какой-либо из сторон в конфликте между правительством Йемена, базирующимся на юге страны, и контролирующими север и столицу хуситами, считает Лукьянов. Хотя именно президентскому совету, контролирующему преимущественно юг Йемена и Аден, во главе с Аль-Алими и бывшему президенту Абдраббо Мансуру Хади давали свои верительные грамоты российские послы и дипломаты, поясняет эксперт.

Переговорный процесс по Йемену затянулся вследствие возросшей турбулентности в регионе после событий 7 октября 2023 г. в Израиле, начала войны в Газе и вовлечения в нее на стороне «Хамас» движения хуситов, замечает Лукьянов. По его словам, президентский совет, сотрудничающий с Эр-Риядом и Абу-Даби, важная сторона для разговора о будущем Йемена.

«С российской стороны будущее страны видится с учетом не «отмены» движения хуситов, а включения его требований в повестку переговорного процесса. Москва может стать одним из спонсоров потенциального урегулирования при заинтересованности остальных акторов», – полагает Лукьянов. Для России Йемен и его партнеры интересны с точки зрения географического положения страны у входа в Красное море в рамках развития транспортных коридоров, в том числе коридора Север – Юг, добавляет эксперт.

Последний раз встреча на высшем уровне, тогда с Хади, была у Путина в 2013 г., т. е. до начала гражданской войны.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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