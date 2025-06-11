«Мое выступление не будет долгим. России быть. России быть великой»Как Госдума рассматривала законопроект о запрете на ретушь и «затирание» религиозных символов
Госдума 10 июня приняла в первом чтении законопроект о запрете ретуши и «затирания» религиозных символов в СМИ, интернете, на сайтах госорганов, в рекламе. Законопроект представляла один из авторов, вице-спикер Анна Кузнецова. Этот законопроект – уникальный, а поправки в закон о свободе совести – нужны, «чтобы защитить то, что важно для каждого из нас – защитить нашу веру», начала она. По словам Кузнецовой, защита традиционных религий и ценностей «один из важнейших приоритетов работы парламента», занимается этим соответствующая межфракционная группа (возглавляет ее как раз Кузнецова). По инициативе группы принято пять федеральных законов о защите ценностей, выданы более 30 рекомендаций ведомствам, за более же 30-летнюю историю Госдумы принято 150 законов в «защиту традиционных религий России», перечисляла вице-спикер.
«На этом фоне особенно уродливо обозначилось явление, когда с изображения храмов и часовен стираются православные кресты. Ситуация приобрела настолько системный характер, что уже получила народное название – «крестопад», – возмущалась с трибуны нижней палаты Кузнецова. Депутатам приходило много обращений граждан, которые требовали защитить православные символы, рассказывала она. Привести «крестопад» может «к превращению многонациональной многоконфессиональной России в безнациональную безконфессиональную страну», сокрушалась вице-спикер. Депутаты отзывали тиражи изданий, «снимали с выпуска банкноту», продолжала Кузнецова: «Но обезглавленные кресты появлялись перед глазами всей страны вновь и вновь».
Вице-спикер напомнила коллегам, что крест не является неким «требованием эстетики, это главный символ православия». Чтобы защититься от такого депутаты решили запретить искажение или отсутствие религиозной символики на изображениях культовых зданий и их частей, используемых в СМИ, интернете, при продаже товаров, услуг, в государственных символах, эмблемах, рекламе и вывесках. Особенно важно это «сделать сейчас, когда ведется война на полях специальной военной операций», заявила Кузнецова. Затем она перешла к Украине. Оказывается, там с 2007 г. стирались «православные символы по решению офиса президента», а Верховная рада приняла более 20 законов по запрету православия: «А 24 августа нелегитимный президент вообще объявил нелегитимной тысячелетнюю историю Киевской Руси».
Следом настала очередь Европы. «Если у нас в правовое поле интегрировано понятие «традиционные ценности», то в странах Европы другие понятия: агрессивная секуляризация, дехристианизация и удаление креста», – рассказывала вице-спикер, перечисляя новости с 1995 г. о том, как в некоторых европейских странах запретили носить крестики учителям на работе. «Европа, как говорят некоторые политологи, реализует мягкое отречение от ценностей», – вынесла вердикт Кузнецова. Российский же законопроект защищает положения Конституции, неожиданно сказала она.
«И, уважаемые коллеги, не могу не сказать в заключении, может быть впервые как жена священника. Было время, когда слетали с храмов кресты <…> Сегодня <…> удается реализовывать законы высочайшей важности для каждого из нас по защите семейных ценностей, по поддержке суверенитета и защиты ценностного суверенитета нашей страны», – заявила Кузнецова, добавив, что принятие этого законопроекта «шаг в защиту нашей веры, которая достанется нашим детям».
Не менее красноречиво выступала и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Это не просто юридическая поправка, «а вопрос о защите самого сердца нашей цивилизации – наших духовных святынь», это ответ на «кощунственное затирание и цифровое уничтожение религиозных святынь», говорила она. Причиной же нового явления, с которым борются депутаты, может быть как провокация, так и «операция по истреблению национального духа, потому что у нас нет ничего кроме нашей Родины», воскликнула Лантратова с трибуны.
«А что это, когда крест убирают с герба великой страны? Это не мелкая деталь, это попытка лишить образа, лишить лица, лишить истории. И это мощнейшая вещь. Тем самым мы лишаем людей все время возможности ощущать, откуда они родом, где их корневая система, как сосуществует их жизнь со своей историей, культурой, традициями. Это законопроект не о введении цензуры! А о защите чувств миллионов граждан! <…> Стыдно стыдиться традиций и истории, стыдно стыдиться своей русскости. <…> От стирания креста к стиранию страны – дистанция не такого большого размера, но мы не должны этого допустить»! – восклицала Лантратова.
Были у депутатов и несколько вопросов к выступавшим с трибуны. Единоросс Андрей Альшевских спросил, не нужна ли ответственность за нарушение этой инициативы. Кузнецова согласилась, отметив, что с коллегами из Минюста ведется соответствующее обсуждение. Коммунист Алексей Куринный поинтересовался, как быть с цифровым разрешением, из-за чего символы могут превращаться, к примеру, в ромбы. Лантратова ответила, что после недавней дискуссии по этому поводу, некоторые структуры изменили герб России так, что «туда вернулись кресты».
Выступления представителей фракций было не менее ярким. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов вышел на трибуну и заявил: «Мое выступление не будет долгим. России быть. России быть великой». Перекрестился, поклонился и спустился с трибуны. «Война идет на всех фронтах, историческом, и в том числе религиозном», – воскликнула единоросс Ольга Тимофеева. Представитель «Новых людей» Олег Леонов заявил, что это законопроект «о более глубоком»: «О духовной борьбе, о нашем противостоянии на духовном плане».
Депутат ЛДПР Ярослав Нилов напомнил, что этот вопрос поднимается не в первый раз. Больше десяти лет назад обсуждалась пятисотрублевая купюра, где был изображен Соловецкий монастырь без крестов, что привело к изменению дизайна купюры. Также он напомнил о том, что было введено наказание за публичные действия, оскорбляющие чувства верующих. «Тогда поддержали нас все традиционные религии и началась эта работа как раз с того самого крестоповала, с плясок в Храме Христа Спасителя, с уничтожения икон, осквернения других религиозных ценностей», – рассказывал Нилов. По его словам, религиозный вопрос является действенным инструментом, «которым можно раскачать лодку», и задача депутатов не допустить этого. Он подчеркнул, что нынешний законопроект касается не только защиты изображения церквей, но и дацанов, мечетей, синагог.
Коммунист Михаил Матвеев заявил, что законопроект принимается в тот момент, «когда казалось, что уже силы, которые организовывают крестопад настолько сильны, что уже речь идет не только об упаковке каши геркулес «Монастырский» или там афиши елки в Кремле, где на Храме Василия Блаженного отсутствуют кресты, уже доходит до государственных символов, и соответственно уже решено дехристинизировать Россию». Этот законопроект «прежде всего, против крестопада», заявил Матвеев: «Удар наносился именно по государствообразующим символам в нашей стране, но тем не менее этот законопроект касается всех конфессий. <…> Хотя наш закон не регулирует тематику гербов, но изменения, которые произошли на сайте Кремля, были возвращены кресты на многих министерствах, которые это сделали, Федеральное агентство по делам национальностей, Минспорт и т.д. – уже посылают внятные политический сигнал о том, что это воля государства».
Вице-спикер Ирина Яровая тоже вспомнила Конституцию. Согласно поправкам 2020 г. ст. 67.1 Конституции гласит «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». «Поэтому можно сказать, что эта инициатива отражает волеизъявление граждан Российской Федерации», – заявила она.
Законопроект был принят депутатами единогласно, «за» проголосовали 408 человек.