«Мое выступление не будет долгим. России быть. России быть великой»

Коммунист Михаил Матвеев заявил, что законопроект принимается в тот момент, «когда казалось, что уже силы, которые организовывают крестопад настолько сильны, что уже речь идет не только об упаковке каши геркулес «Монастырский» или там афиши елки в Кремле, где на Храме Василия Блаженного отсутствуют кресты, уже доходит до государственных символов, и соответственно уже решено дехристинизировать Россию». Этот законопроект «прежде всего, против крестопада», заявил Матвеев: «Удар наносился именно по государствообразующим символам в нашей стране, но тем не менее этот законопроект касается всех конфессий. <…> Хотя наш закон не регулирует тематику гербов, но изменения, которые произошли на сайте Кремля, были возвращены кресты на многих министерствах, которые это сделали, Федеральное агентство по делам национальностей, Минспорт и т.д. – уже посылают внятные политический сигнал о том, что это воля государства».