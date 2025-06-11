Кроме того, в своем обращении к Клекнер Володин сообщил, что направил ей отдельное письмо с документальными подтверждениями преступлений украинских властей против мирного населения. Он уточнил, что ознакомиться с этими материалами могут все желающие на сайте Госдумы. В качестве одного из примеров он привел подрыв пассажирского поезда в Брянской области, где находились только гражданские, в том числе женщины и дети. По словам спикера, речь идет не о случайном попадании, а о целенаправленном теракте, совершенном украинскими спецслужбами. Это, по мнению Володина, имеет прямые исторические параллели с методами нацистов в годы Великой Отечественной войны.