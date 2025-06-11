Володин назвал передачу оружия Украине причиной обострения отношений РФ и ФРГПо его словам, Россия никогда не предпринимала шагов против интересов Германии
Передача Германией вооружений Украине, которые используются против мирного населения РФ, стала причиной обострения отношений между Берлином и Москвой. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на высказывания главы бундестага Юлии Клекнер.
Он подчеркнул, что использование немецких танков «Леопард» на российской территории, в частности на курской земле, стало беспрецедентным событием после окончания Второй мировой войны. По его словам, теперь ФРГ обсуждает возможность поставки Киеву крылатых ракет Taurus, несмотря на то, что украинские военные не обладают достаточной квалификацией для их применения.
«По факту этим будут заниматься специалисты бундесвера. То есть немецкие ракеты будут бить по России и делать это будут немецкие офицеры. Таким образом, вы вновь толкаете Германию и немецкий народ на еще один вооруженный конфликт с Россией», – заявил Володин, интересуясь, есть ли на это мандат от немецкого народа.
Спикер Госдумы напомнил, что после Второй мировой войны Россия и Германия стремились к примирению и развитию взаимовыгодных отношений. Володин выразил уверенность, что в ФРГ остается множество сторонников конструктивного диалога с Москвой. По его словам, Россия со своей стороны не предпринимала шагов против интересов Германии.
Кроме того, в своем обращении к Клекнер Володин сообщил, что направил ей отдельное письмо с документальными подтверждениями преступлений украинских властей против мирного населения. Он уточнил, что ознакомиться с этими материалами могут все желающие на сайте Госдумы. В качестве одного из примеров он привел подрыв пассажирского поезда в Брянской области, где находились только гражданские, в том числе женщины и дети. По словам спикера, речь идет не о случайном попадании, а о целенаправленном теракте, совершенном украинскими спецслужбами. Это, по мнению Володина, имеет прямые исторические параллели с методами нацистов в годы Великой Отечественной войны.
Изначально глава Госдумы направил официальное обращение Клекнер и лидерам фракций бундестага в ответ на высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сделанные им во время визита в США. По мнению Володина, Мерц допустил искажение истории, заявив, что именно США завершили Вторую мировую войну в Европе, а 6 июня, годовщина высадки союзников в Нормандии, стало, по словам канцлера, «освобождением Германии от нацистской диктатуры».
Кремль негативно воспринял подобные заявления. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в речи Мерца не было упомянуто о решающей роли СССР в разгроме нацизма. Володин, в свою очередь, напомнил, что именно Советский Союз понес наибольшие потери – 27 млн человек, в то время как США потеряли 418 000, Великобритания – около 300 000, а Франция капитулировала, хотя отдельные ее представители продолжали сражаться, в том числе на Восточном фронте.