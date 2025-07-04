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Мирошник: на фоне переговоров РФ и США Киев увеличил количество обстрелов

После разговора Путина и Трампа интенсивность атак увеличилась на 20–25%
Анастасия Брянцева
Станислав Красильников / РИА Новости
Станислав Красильников / РИА Новости

На фоне переговоров РФ и США украинская сторона увеличила число обстрелов российской территории на 20–25%. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе брифинга.

Он пояснил, что интенсивность атак вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилась после второго телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 18 марта. По данным Мирошника, в этот период число прилетов по гражданским объектам в сутки перевалило 300 единиц.

Посол российского МИДа рассказал, что за последние три месяца ВСУ ударили по гражданским объектам РФ как минимум 26 627 боеприпасами. С начала года эта цифра достигла почти 49 000.

Мирошник также отметил, что с начала года в результате атак ВСУ погибли 13 детей, еще 135 получили ранения. По его словам, всего в 2025 г. ранения от ударов украинских военных получили 2572 человека, погибли 454 мирных жителя. А с февраля 2022 г. пострадали более 22 500 жителей, каждый третий из них погиб, заключил посол.

Ранним утром 4 июля ВСУ атаковали Сергиев Посад в Подмосковье четырьмя беспилотниками. Удар пришелся по подстанции. В результате электричества лишились 42 000 человек. Мэр города Оксана Ероханова сообщила о двух пострадавших.

Утром также сообщалось об атаках БПЛА на Ижевск – 33 человека находятся на стационарном лечении, шестеро из них – в федеральных центрах Москвы. Состояние пяти пациентов оценивается как тяжелое, у остальных – средней и легкой степени тяжести. Всего пострадали 57 человек.

Росавиация рано утром ввела ограничения на полеты в аэропортах Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч») и Ярославля («Туношна»). Позже аэропорт Ижевска ввел ограничения на использование воздушного пространства. Отмечается, что обслуживание будет вестись согласно федеральным авиационным правилам. Расписание прилетов и вылетов самолетов может быть изменено.

В 11:18 мск (13:18 по местному времени) Росавиация временно ограничила прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Перми. Кроме этого, после зафиксированных инцидентов с участием дронов в соседних регионах в Пермском крае объявлен режим «беспилотной опасности». По данным ведомства, все оперативные подразделения приведены в состояние полной готовности.

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