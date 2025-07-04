Мирошник: на фоне переговоров РФ и США Киев увеличил количество обстрелов

Мирошник: на фоне переговоров РФ и США Киев увеличил количество обстреловПосле разговора Путина и Трампа интенсивность атак увеличилась на 20–25%
На фоне переговоров РФ и США украинская сторона увеличила число обстрелов российской территории на 20–25%. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе брифинга.
Он пояснил, что интенсивность атак вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилась после второго телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 18 марта. По данным Мирошника, в этот период число прилетов по гражданским объектам в сутки перевалило 300 единиц.
Посол российского МИДа рассказал, что за последние три месяца ВСУ ударили по гражданским объектам РФ как минимум 26 627 боеприпасами. С начала года эта цифра достигла почти 49 000.
Мирошник также отметил, что с начала года в результате атак ВСУ погибли 13 детей, еще 135 получили ранения. По его словам, всего в 2025 г. ранения от ударов украинских военных получили 2572 человека, погибли 454 мирных жителя. А с февраля 2022 г. пострадали более 22 500 жителей, каждый третий из них погиб, заключил посол.
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