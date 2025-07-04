Мирошник: на фоне переговоров РФ и США Киев увеличил количество обстрелов

Мирошник также отметил, что с начала года в результате атак ВСУ погибли 13 детей, еще 135 получили ранения. По его словам, всего в 2025 г. ранения от ударов украинских военных получили 2572 человека, погибли 454 мирных жителя. А с февраля 2022 г. пострадали более 22 500 жителей, каждый третий из них погиб, заключил посол.