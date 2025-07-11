В Москве простились с экс-министром транспорта Романом Старовойтом

Соколов во время прощания назвал Старовойта «глубоко порядочным человеком»: «Мы будем помнить о нем как о профессионале, эффективном менеджере, руководителе, который много сделал для страны» (цитата по МК). Бывшая жена Старовойта Светлана с дочерьми – 19-летней Ангелиной и 15-летней Анастасией также посетили церемонию. Присутствовала на прощании и мать экс-министра Лариса Старовойт. Не думала, что ей придется видеть, как хоронят сына, сказала она.