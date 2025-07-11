В Москве простились с экс-министром транспорта Романом Старовойтом

В Москве простились с экс-министром транспорта Романом СтаровойтомВ ЦКБ пришли члены правительства и его близкие
Прощание с Романом Старовойтом состоялось 10 июля в ЦКБ в Москве. Церемония проходила с 9.00 до 11.00 утра. О его смерти стало известно 7 июля, в день отставки с поста министра транспорта (предположительно Старовойт покончил жизнь самоубийством).
Незадолго до начала прощания к территории, где расположен траурный зал, начали съезжаться автомобили и автобусы. Некоторые машины – с проблесковыми маячками – подъезжали к ЦКБ. Пассажиры шли ко входу с охапками красных роз и шли к воротам. Неподалеку – через дорогу, – прячась от солнца в тени деревьев, перед церемонией стояла группа мужчин и женщин с охапками цветов. Они ждали своей очереди, чтобы пройти в ЦКБ для прощания.
Среди тех, кто посетил церемонию, были замечены вице-премьеры России Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Патрушев и Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, министр труда Антон Котяков, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексей Чекунков и министр экономического развития Максим Решетников. Был на церемонии и новый министр транспорта Андрей Никитин. Простились со Старовойтом заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, бывший глава Минтранса Игорь Левитин, также бывший министр и глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, глава РЖД Олег Белозеров и гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.
Соколов во время прощания назвал Старовойта «глубоко порядочным человеком»: «Мы будем помнить о нем как о профессионале, эффективном менеджере, руководителе, который много сделал для страны» (цитата по МК). Бывшая жена Старовойта Светлана с дочерьми – 19-летней Ангелиной и 15-летней Анастасией также посетили церемонию. Присутствовала на прощании и мать экс-министра Лариса Старовойт. Не думала, что ей придется видеть, как хоронят сына, сказала она.
В основном участники прощания были внешне сдержанны – встречали знакомых, пожимали друг другу руки, но некоторые женщины выходили из траурного зала с мокрыми глазами и немного опухшим от слез носом. Основной поток желающих проститься прошел достаточно организованно и оперативно. За час. Члены кабмина были среди первых, кто начал покидать церемонию. Журналисты умудрились через забор получить комментарий нового министра транспорта, который садился в служебное авто. Никитин сказал, что уже выразил соболезнования, а также «запомнил [Старовойта] достойным человеком».
После 10.00 на аллее остались в основном журналисты. Проходящая мимо пенсионерка, посмотрев на них, поинтересовалась: «А кого хоронят?» Услышав ответ, пошла дальше. Спустя почти час после завершения церемонии начали расходиться и журналисты.
Глава государства церемонию не посетил. «Многие члены правительства были. У президента сегодня другой рабочий график», – пояснил журналистам на ежедневном брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Похоронить Старовойта должны сегодня в Санкт-Петербурге, писали СМИ.