Эффект атомной бомбы: за что в США казнили супругов Розенберг

В последний день Этель Розенберг написала адвокату Эммануэлю Блоху: «От всего сердца я обращаюсь ко всем, кому я дорога, – я не одна – и умираю "с честью и достоинством", зная, что мой муж и я должны быть оправданы историей. Вы позаботитесь о том, чтобы наши имена были светлыми и незапятнанными ложью, – как вы это делали, пока мы жили так искренне, так самоотверженно – вы сделали все, что могли, – мы – первые жертвы американского фашизма».