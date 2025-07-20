Эффект атомной бомбы: за что в США казнили супругов Розенберг

Эффект атомной бомбы: за что в США казнили супругов РозенбергДело «советских шпионов» Юлиуса и Этель потрясло мир
75 лет назад, 17 июля 1950 г., в Нью-Йорке был арестован Юлиус Розенберг, а вскоре и его жена Этель. Эти события положили начало одному из самых громких и противоречивых шпионских процессов времен холодной войны. «Ведомости» вспоминают, как проходил резонансный суд над супругами, при чем тут коммунисты и кто на самом деле был агентом врага.
Цепочка признаний
В конце 1940-х ключевой задачей для Советского Союза стало создание собственного ядерного оружия – нужно было догонять новоиспеченного геополитического противника. Уже 29 августа 1949 г. СССР провел испытания своей первой атомной бомбы.
В США ожидали такого результата не раньше середины 50-х, ведь в 30-40-е советская наука заметно отставала от американской в области ядерной физики. Подозрения, что разработки были похищены, подстегнули секретные службы Соединенных Штатов удвоить усилия по расследованию возможных утечек.
В сентябре 1949 г. в программе американской контрразведки «Венона» наметился прорыв: ФБР сумело расшифровать перехваченные советские радиосообщения. Из них следовало, что физик Клаус Фукс, упоминаемый под кодовыми именами «Рест» и «Чарльз», – действующий агент КГБ. Во время Второй мировой Фукс участвовал в проекте создания атомной бомбы, однако во вторых рядах. В начале 1950 г. он дал признательные показания и рассказал, что передавал СССР информацию о ядерных разработках из-за своих коммунистических взглядов.
Эти показания привели к аресту в мае 1950 г. химика Гарри Голда, который исполнял роль курьера между Фуксом и советской стороной. В свою очередь Голд рассказал ФБР, что встречался с механиком ядерного центра в Лос-Аламосе, сержантом армии США Дэвидом Гринглассом – именно он и передал секретную информацию.
Грингласс, арестованный в июне 1950 г., согласился сотрудничать со следствием и обвинил в вербовке свою старшую сестру и ее мужа. Так, благодаря цепочке признаний, спецслужбы вышли на семью Розенберг.
Атомные секреты супругов
Этель и Юлиус Розенберг были, на первый взгляд, обычной супружеской парой. Он – электроинженер и не слишком удачливый бизнесмен, она – домохозяйка. Оба родились в еврейских семьях. У пары было двое маленьких сыновей. Единственное, что их отличало от большинства американцев, – коммунистические взгляды. Оба они, еще будучи студентами, посещали марксистский кружок, где, по одной из версий, и познакомились.
Юлиуса Розенберга арестовали в середине лета 1950 г. в собственном доме в Нью-Йорке. Этель взяли под стражу 11 августа в зале суда.
Обвинение строилось на показаниях четырех свидетелей: Дэвида Грингласса и его жены Рут, однокурсника Розенберга Макса Элитчера и Гарри Голда.
Так, Рут Грингласс утверждала, что в ноябре 1944 г. Розенберги попросили ее убедить мужа украсть секретную информацию о программе создания атомной бомбы в Лос-Аламосе.
Процесс над супругами Розенберг начался 6 марта 1951 г. Дэвид Грингласс заявил, что передал Юлиусу наброски фугасных линз, использовавшихся в конструкции атомной бомбы, а также поделился нюансами своей работы в Лос-Аламосе. Он представил собственный чертеж атомной бомбы, который, по его словам, пытались заполучить обвиняемые. Хотя этот чертеж был высмеян профессиональными физиками, его приобщили к материалам дела.
Давая показания против сестры, Грингласс утверждал, что именно Этель перепечатывала донесения в Москву на портативной машинке «Ремингтон». Это был фактически единственный эпизод, инкриминированный миссис Розенберг.
Показательный приговор
«Отбор присяжных шел медленно… Многих отбраковали из-за того, что они выступали против смертной казни», – отмечалось в материалах Associated Press от 7 марта 1951 г.
Адвокат Эммануэль Блох, прославившийся как защитник представителей левого политического крыла, заявлял о политических мотивах преследования. «Человек, который свидетельствует против сестры, омерзителен. Можно ли верить такому человеку?» – вопрошал он. Защитник предупреждал, что суровый приговор может иметь международные последствия и обострить американо-советские отношения.
Сами Розенберги отвергали все обвинения. О своих коммунистических взглядах они отказались отвечать, сославшись на Пятую поправку к Конституции США. 29 марта 1951 г. присяжные признали супругов виновными.
«63-летняя мать миссис Розенберг более часа умоляла сохранить дочери жизнь. По закону смертная казнь за шпионаж в мирное время невозможна, поэтому Розенбергам инкриминировалась передача информации во время антифашистской войны», – писала 6 апреля 1951 г. газета Daily Worker.
Прокурор Ирвинг Сэйпол, прославившийся борьбой с «красной угрозой», в заключительной речи настаивал, что Розенбергов судят не за убеждения. Впрочем, он добавил: «Коммунистическая идеология учит преданности Советскому Союзу, а не собственному правительству».
5 апреля суд приговорил супругов к смерти. Дэвид Грингласс получил 15 лет.
Судья Ирвинг Кауфман заявил при оглашении приговора: «Я считаю, что ваши действия по передаче в руки русских атомной бомбы за несколько лет до того, как они бы сделали ее сами, уже вызвали, по моему мнению, коммунистическую агрессию в Корее. В результате ее наши потери превысили 50 000 человек… Вы изменили ход истории не в пользу нашей страны».
«Этот смертный приговор не удивителен. Он должен был быть. Дело Розенбергов стало необходимым – в Америке должна была усилиться истерия, чтобы сделать Корейскую войну приемлемой для американского народа. Нужны были истерия и страх, нагнетаемые в Америке, чтобы добиться увеличения военных бюджетов», – позже приводил в своей книге «Мы – ваши сыновья» (1975) слова отца младший ребенок Розенбергов Роберт Миропол.
Попытки «остановить руку палача»
Розенбергов отправили в тюрьму Синг-Синг в Оссининге (штат Нью-Йорк). Более двух лет адвокаты добивались отмены смертной казни и пересмотра дела. Множество влиятельных людей, от папы римского до Альберта Эйнштейна, а также сами осужденные направляли прошения о помиловании президенту США Гарри Трумэну. «Счет идет на минуты. Не позволяйте этому преступлению против человечества произойти», – призывал художник Пабло Пикассо. Однако Трумэн мер не принял и дождался окончания срока полномочий. Пришедший ему на смену Дуайт Эйзенхауэр утвердил смертный приговор.
Пресса активно освещала шпионское дело на всех этапах процесса и нередко вставала на сторону приговоренных. Например, газета National Guardian, начиная с августа 1951 г., выпустила серию из семи публикаций, где одной из первых высказывала острое несогласие с решением суда. «Приговор Розенбергу: это дело Дрейфуса в Америке времен Холодной войны?» – задавался вопросом журналист издания Уильям Рубен.
Суровый приговор вызвал бурную общественную реакцию. Все больше людей по всему миру поддерживали Розенбергов.
«15 000 мужчин, женщин и детей прошли перед Белым домом, безмолвно взывая к чести и совести своей страны… Транспаранты гласили: "Не дайте Розенбергам умереть по навету лжеца"», – отмечала 15 июня 1953 г. Daily Worker.
Массовые акции протеста проходили не только в США, но и в ряде стран Европы.
The Washington Post 20 июня 1953 г. писала: «Более 1000 парижских демонстрантов, поддерживающих Розенбергов, были арестованы, а один человек – застрелен в ходе потасовки с полицией. В Лондоне тысячи озлобленных протестующих бродили по Вест-Энду, выкрикивая антиамериканские лозунги и размахивая газетой Daily Worker с заголовком "Убийство"».
В декабре 1952 г. около тысячи человек спели для Розенбергов у тюрьмы Синг-Синг.
Сами Розенберги хорошо понимали важность общественной кампании. «Окружающее нас одиночество и гнетущая природа этой мрачной гробницы не должны разрушить наши прочные связи с… внешним миром. Мы, заключенные здесь, можем лишь заявить о своей невиновности и твердо стоять на своем, но задача американского народа – остановить руку палача и добиться торжества справедливости», – указывал Юлиус в письме супруге 21 мая 1951 г.
Впрочем, поддержка извне не спасла Розенбергов. В феврале 1952 г. приговор был единогласно оставлен в силе Окружным апелляционным судом США.
За 15 минут до шаббата
Казнь назначили на 23:00 19 июля 1953 г. Согласно еврейским традициям, в это время уже наступала суббота – священный день для иудеев. Поэтому адвокат подал прошение о переносе казни, и ее действительно перенесли – на три часа раньше.
В последний день Этель Розенберг написала адвокату Эммануэлю Блоху: «От всего сердца я обращаюсь ко всем, кому я дорога, – я не одна – и умираю "с честью и достоинством", зная, что мой муж и я должны быть оправданы историей. Вы позаботитесь о том, чтобы наши имена были светлыми и незапятнанными ложью, – как вы это делали, пока мы жили так искренне, так самоотверженно – вы сделали все, что могли, – мы – первые жертвы американского фашизма».
Как сообщала The Washington Post, из-за неопределенности со временем Розенберги лишились традиционного последнего ужина.
Супруги были казнены на электрическом стуле 19 июня 1953 г., в 14-ю годовщину их свадьбы.
«Розенберг пошел на смерть первым, чтобы они не увидели друг друга: по словам надзирателя, если бы первой пошла она, ей пришлось бы пройти мимо его камеры», – писала The Washington Post 20 июня 1953 г.
Юлиус умер после первого же разряда, Этель – только после третьего. Ему было 35 лет, ей – 37.
«Первый разряд длился три секунды. Два последующих – по 57 секунд. Затем странный звук, похожий на смесь гудения и жужжания. В комнате все стихло… Его жена умерла всего за 15 минут до того, как последние лучи заходящего солнца ознаменовали наступление шаббата», – передавало детали казни Associated Press.
Розенберги оставили детям прощальное письмо: «Сначала вы, конечно, будете горевать о нас, но помните, что вы не одиноки. <...> Мы бы хотели прожить жизнь рядом с вами... Ваш папа... передает свое сердце и всю любовь... своим самым дорогим мальчикам. Всегда помните, что мы невиновны и не можем пойти против своей совести» (по книге Роберта Миропола «Мы – ваши сыновья»).
Накануне похорон возле бруклинского морга круглосуточно дежурили неравнодушные.
Розенбергов похоронили на еврейском Веллвудском кладбище. Как сообщала The Times, на процессии было 500 человек, но еще не менее 10 000 стояли за воротами.
«Большинство считали Розенбергов героями-мучениками… Блох... с горечью воскликнул, что Америка "живет под пятой военного диктатора, облаченного в гражданское одеяние"», – отмечалось в публикации The Times от 21 июня 1953 г.
Шпионы или жертвы
В 1995 г. в США рассекретили советскую дипломатическую переписку, которая фактически являлась донесениями спецслужб 1940-х. Согласно открывшимся данным, Юлиус Розенберг действительно был советским агентом и использовал кодовые имена «Антенна» и «Либерал».
«Этель, его жена и единомышленница, мать двоих детей, не была завербована по состоянию здоровья. Эта информация подтверждена также документами из архива КГБ, где в 1990-е гг. работал бывший сотрудник спецслужб Александр Васильев, опубликовавший две книги в соавторстве с американскими историками. Собранные материалы он передал Библиотеке Конгресса США», – писала доктор исторических наук Ирина Супоницкая в статье «Дело Розенбергов» для журнала «Вопросы истории» в 2016 г.
В книге «Внешняя разведка» исследователей Клима Дегтярева и Александра Колпакиди так рассказывается о роли Юлиуса Розенберга: «… Юлиус Розенберг руководил агентурной сетью (группой) "Волонтеры". В нее входило как минимум 18 человек. Большинство из этих людей – инженеры американских компаний, работавших в сфере военно-промышленного комплекса США. Среди переданных ими материалов были данные и по американскому атомному проекту. Детали их деятельности продолжают оставаться секретными и в наши дни».
Розенберг в декабре 1944 г. передал советскому разведчику Александру Феклисову образец радиовзрывателя. И таких встреч было не менее 40.
«В отчете о командировке в США от 27 февраля 1947 г. Феклисов ("Калистрат") хорошо отзывался о деятельности Розенберга: "Успешная работа Либерала по руководству агентами и по снабжению нас ценными секретными материалами неоднократно отмечалась центром, а он премировался крупными денежными вознаграждениями. Либерал безусловно является до конца преданным нам человеком, накопившим за военные годы значительный опыт нелегальной работы"», – писал Александр Васильев.
В 2001 г. Дэвид Грингласс признался, что оговорил сестру под давлением следствия. «Он дал ложные показания, чтобы защитить себя и свою жену Рут, и что обвинение подтолкнуло его к этому. "Я бы не пожертвовал своей женой и детьми ради сестры"», – сообщали BBC News 6 декабря 2001 г.
В декабре 2016 г. сыновья Розенбергов – Майкл и Роберт – обратились к президенту США Бараку Обаме с просьбой реабилитировать их мать, но ответа не последовало.
Супруги стали первыми и единственными гражданскими лицами в истории США, приговоренными к смерти за шпионаж.
«На вопрос о том, преследуют ли его ложные показания против сестры 50 лет спустя, господин Грингласс ответил: "Каждый раз, когда они меня преследуют, моя жена говорит: "Смотри, мы все еще живы"», – передавали BBC News 6 декабря 2001 г.