Гладков и Филимонов оказались самыми часто пишущими в Telegram губернаторами

Гладков и Филимонов оказались самыми часто пишущими в Telegram губернаторамиА Кадыров остался лидером губернаторского корпуса по абсолютному охвату публикаций
Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков стал рекордсменом по частоте публикаций в Telegram: в среднем за сутки в его канале выходит 12 постов, второе место со средним значением 10,8 поста в сутки занял глава Вологодской области Георгий Филимонов. Такие данные содержатся в исследовании КГ «Полилог» «Губернаторы пишут в Telegram: количественный анализ, лексическая сложность и тональность публикаций руководителей регионов России». «Ведомости» ознакомились с работой экспертов.
Степень активности губернатора в социальных сетях зависит от конкретного субъекта и ситуации в нем, говорит заместитель гендиректора КГ «Полилог» по политическим проектам Роман Моложон. По его словам, для руководителей приграничных регионов или территорий, где объявлен режим ЧС, правильной стратегией является оперативный постинг. «Так жители, СМИ и эксперты будут получать верифицированную информацию из первых уст, а не уходить за домыслами в анонимные паблики. В регионах, где обстановка спокойная, 10 постов за день от губернатора, скорее всего, не будет читать вся его аудитория. Это уже может перегревать и так забитое сигналами информационное поле, так как современный человек буквально живет в постоянной перегрузке контентом», – считает он.
Губернаторам важно формировать позитивное инфополе, особенно в регионах, где по разным причинам проявляется социальная и политическая напряженность, говорит политолог Ростислав Туровский. «Филимонову в условиях перманентной напряженности с «Северсталью» и постоянных кадровых перестановок крайне важна четко выстроенная информационная линия. Этим объясняется его высокая медийная активность, ставшая одним из главных факторов его политической устойчивости сегодня», – отметил эксперт.
Филимонов производит много неоднозначного контента, провоцирует разные типы реакций, не боится того, что называется хейтом, наслаждается этим, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Такая противоречивая фигура, такое нестандартное для главы региона позиционирование и приводит к высокой упоминаемости», – констатирует Минченко.
Гладков и Филимонов также вошли в топ-3 «Индекса Анны Карениной» по общему объему авторского контента за год. В период с 13 апреля 2024 г. по 13 апреля 2025 г. подписчики Гладкова прочитали в его Telegram-канале текст, сопоставимый с объемом 1,7 романа Льва Толстого «Анна Каренина», – это первое место. На втором оказался губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (1,66 романа). У Филимонова бронза – за год в его канале был опубликован текст, сопоставимый с объемом 1,59 «Анны Карениной». В пятерку лидеров также вошли губернаторы Севастополя и Курской области соответственно Михаил Развожаев (1,24) и Александр Хинштейн (1,2).
Лидеры форматов
Лидером губернаторского корпуса по абсолютному охвату публикаций остался глава Чечни Рамзан Кадыров, на втором месте – губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Топ-3 замыкает Гладков, чей канал после начала специальной военной операции 24 февраля 2022 г. «стал настоящим «архетипом» политической коммуникации руководителя прифронтового региона», отмечают эксперты. «А в 2025 г. аналогичных стратегий публикаций придерживаются Юрий Слюсарь (врио губернатора Ростовской области), Михаил Развожаев (Севастополь), Денис Пушилин (ДНР), Александр Гусев (Воронежская обл.), Александр Хинштейн (врио губернатора Курской области), также попавшие в топ-10 губернаторов в Telegram», – говорится в исследовании.
В среднем публикации до 1000 знаков набирают большую вовлеченность, чем более объемные, говорит заместитель гендиректора АНО «Диалог регионы», президент Ассоциации интернет-технологов Андрей Цепелев. «Это общий тренд: аудитория стремится потреблять «быстрый контент» – как в текстовом, так и в видеоформате», – отметил он.
«Полилог» проанализировал посты губернаторов на сложность восприятия по индексу туманности Ганнинга. «Значение индекса можно интерпретировать как количество лет обучения, которые необходимы для понимания текста», – говорится в исследовании. Чем ниже индекс Ганнинга, тем проще текст для понимания аудитории и тем более открытой является коммуникация губернатора.
Оценивались лексика и синтаксис, но не поднимаемые темы. В ходе исследования выяснилось, что посты в каналах Рустама Минниханова (Татарстан) и Игоря Артамонова (Липецкая обл.) может понять ученик 7-го класса, канал Дмитрия Артюхова (ЯНАО) и еще 11 губернаторов – восьмиклассник. Самые «сложные» посты публикуют Казбек Коков (Кабардино-Балкарская республика), Евгений Балицкий (Запорожская обл.) и Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия). Для понимания их публикаций необходимо оконченное среднее образование. Средняя сложность губернаторских публикаций оказалась в 1,9 раза выше сложности повести Александра Пушкина «Капитанская дочка», отмечают эксперты.