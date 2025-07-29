Гладков и Филимонов оказались самыми часто пишущими в Telegram губернаторами

Степень активности губернатора в социальных сетях зависит от конкретного субъекта и ситуации в нем, говорит заместитель гендиректора КГ «Полилог» по политическим проектам Роман Моложон. По его словам, для руководителей приграничных регионов или территорий, где объявлен режим ЧС, правильной стратегией является оперативный постинг. «Так жители, СМИ и эксперты будут получать верифицированную информацию из первых уст, а не уходить за домыслами в анонимные паблики. В регионах, где обстановка спокойная, 10 постов за день от губернатора, скорее всего, не будет читать вся его аудитория. Это уже может перегревать и так забитое сигналами информационное поле, так как современный человек буквально живет в постоянной перегрузке контентом», – считает он.