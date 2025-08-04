В чем США и Европа разошлись по вопросу будущего Палестины

В чем США и Европа разошлись по вопросу будущего ПалестиныК недовольству Трампа, все больше американских союзников готовятся признать ее суверенитет
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф с 31 июля по 2 августа посетил с визитом Израиль и сектор Газа. Он встречался в Тель-Авиве с семьями заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением «Хамас» в секторе Газа, сообщает Ynet.
Уиткофф сказал, что «Хамас» якобы готов к демилитаризации, но палестинские радикалы вскоре это опровергли. Согласно их заявлению, «сопротивление <...> не будет остановлено до тех пор, пока не будут восстановлены все наши национальные права, прежде всего право на создание независимого, полностью суверенного палестинского государства».
А 2 августа 12-й израильский канал сообщил со ссылкой на источники, что Израиль и США завершают подготовку своего ультиматума «Хамас». Он может включать в себя освобождение всех заложников, разоружение и даже временное разрешение на управление сектором Газа американцами. В противном случае Тель-Авив может начать «полномасштабную военную кампанию» против «Хамас». Переговорный процесс между сторонами сейчас де-факто приостановлен.
Сам Уиткофф написал в соцсети X об итогах своей поездки в Газу. «Мы провели более пяти часов в Газе, устанавливая факты на месте, оценивая обстановку и встречаясь с GHF (Gaza Humanitarian Foundation – связана с США и Израилем, заменила в Газе орган ООН БАПОР, обвиненный в связях с «Хамас». – «Ведомости») и другими организациями. Цель – дать президенту [Трампу] четкое представление о ситуации и помочь разработать план доставки помощи», – говорится в сообщении.
Уиткофф побывал и на печально известном из-за давки и гибели от огня Армии обороны Израиля (АОИ) мирных жителей пункте раздачи GHF в Рафахе. В Газе он находился в окружении солдат АОИ вместе с послом США в Израиле Майком Хаккаби. Уиткофф встретился и с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Визит – попытка американцев показать свою обеспокоенность кризисом, отмечает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его словам, Трамп обеспокоен «картинкой» и последствиями ситуации для внутриполитических позиций. Кошкин напоминает, что даже среди трампистов растет недовольство Израилем: «Но израильское лобби в США колоссально. И потому Трамп может лишь отправить Уиткоффа в Газу ради сигнала – Нетаньяху, сопартийцам, грозящим признанием Палестины европейцам и Канаде».
Почти европейская тройка
Визиту Уиткоффа предшествовала череда анонсов признания государства Палестина. Первым на полях 80-й Генассамблеи ООН о таком намерении заявил президент Франции Эмманюэль Макрон 24 июля. В письме главе Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуду Аббасу он обещал убедить и других лидеров. Признание Палестины, по мнению Макрона, поможет прекратить кризис на Ближнем Востоке.
Решение Франции – знаковый политический жест, считает замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. Для Парижа вопрос признания Палестины не нов в его «арабской политике», замечает завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев: «Есть и внутренняя подоплека – оппоненты макронистов из правого «Национального объединения» поддерживают Тель-Авив. И Макрон может за счет симпатизантов Палестины укрепить свой рейтинг».
Кто контролирует Западный берег Иордана
Готовность признать Палестину, если Израиль не примет меры по «ужасающей ситуации» в Газе, 29 июля выразил премьер Великобритании Кир Стармер. 31 июля премьер Канады Марк Карни присоединился к Парижу и Лондону. Он объяснил это тем, что так Оттава «защитит» принцип «двух государств» в регионе, утвержденный ООН еще в 1947 г. И это якобы должно помочь лидеру ПНА «фундаментально реформировать» автономию и провести парламентские выборы в 2026 г.
Координация между Францией, Великобританией и Канадой точно существует, отмечает Тимофеев. Очевидно, что они пытаются вернуться в ближневосточную тематику и надавить на Израиль. Кроме того, таким образом они могут защищать свои энергетические, торговые и военно-технические интересы в арабских странах, продолжает он.
Как сообщила 31 июля представитель Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп «выразил неудовольствие и несогласие» с Лондоном, Парижем и Оттавой. Отдельно сам президент высказался в Truth Social: «Ого! Канада объявила о признании Палестины. Это сильно затруднит заключение торгового соглашения». С 1 августа США установили в отношении Канады 35%-ные импортные тарифы. О планах Франции Трамп ранее лишь обмолвился, что «это ничего не решит».
Германия осторожничает
ФРГ, глава МИДа которой Йохан Вадефуль был в Израиле параллельно с Уиткоффом, занимает более осторожную позицию. Вадефуль, в частности, напомнил об «историческом обязательстве по обеспечению безопасности еврейского государства». Он добавил, что Берлин привержен принципу «двух государств». Ранее Вадефуль допускал заморозку поставок оружия Тель-Авиву из-за Газы.
А 29 июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с королем Иордании Абдаллой II заявил, что главная задача – добиться мира в Газе, а признание Палестины «может быть одним из последних шагов к реализации решения о двух государствах». Несмотря на официальную позицию Берлина, в младшем партнере правящей коалиции – Социал-демократической партии Германии рассуждают о логичности шагов Франции, говорит Белов. «Берлин и Париж могут показать, что Европа готова действовать независимо от Вашингтона. Но ФРГ осознает, что признание Палестины США могут счесть вызовом», – объясняет он.
Как реагирует Израиль
Еще 23 июля кнессет проголосовал за аннексию оккупированного Израилем с 1967 г. Западного берега реки Иордан. При этом 24 июля министр финансов страны, лидер ультраправой партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич заявил, что Израиль готов аннексировать Западный берег в качестве «лучшего ответа» на планируемое странами Запада признание Палестины. Он поблагодарил Макрона за возможность «навсегда покончить с провальной концепцией палестинского террористического государства».
А уже 2 августа советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман обвинил Макрона в «моральной слепоте» за призыв освободить заключенных «с обеих сторон». Это, по мнению Израиля, приравнивает захваченных «Хамас» граждан к осужденным за терроризм палестинцам.
Политику США Тель-Авив воспринимает положительно – администрация Трампа дает Израилю большую свободу действий, полагает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Но, как указывает эксперт, аннексия Западного берега грозит серьезными трудностями «на земле»: не ясен статус населения, судьба ПНА, экономическая и демографическая цена. «В нынешнем кабмине есть готовые пойти на это – у них идеологический аспект перевешивает рацио. Но вряд ли к этому готов Нетаньяху – это будет крайне сложно обратить вспять», – заключает она.