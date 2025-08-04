В чем США и Европа разошлись по вопросу будущего Палестины

А 29 июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с королем Иордании Абдаллой II заявил, что главная задача – добиться мира в Газе, а признание Палестины «может быть одним из последних шагов к реализации решения о двух государствах». Несмотря на официальную позицию Берлина, в младшем партнере правящей коалиции – Социал-демократической партии Германии рассуждают о логичности шагов Франции, говорит Белов. «Берлин и Париж могут показать, что Европа готова действовать независимо от Вашингтона. Но ФРГ осознает, что признание Палестины США могут счесть вызовом», – объясняет он.