Зачем спецпосланник Трампа Уиткофф летит в Москву впервые с апреля

После оптимизма весны и разочарований от переговоров в Стамбуле есть впечатление, что стороны скрывают свои намерения, а заявления расходятся с кулуарными дискуссиями, считает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Если же все так, как и подается открыто – эскалация в риторике и ультиматумы, – то мы видим последние попытки достигнуть прогресса, говорит Кошкин: «Не исключено, что в Москве с Уиткоффом обсудят возможность организации встречи Путина, Трампа и Зеленского. Если и после нее не будет прогресса, то финальная эскалация неизбежна».