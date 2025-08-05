Зачем спецпосланник Трампа Уиткофф летит в Москву впервые с апреля

Зачем спецпосланник Трампа Уиткофф летит в Москву впервые с апреляУльтиматум России и покупателям ее нефти истекает 8 августа
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, отвечающий за контакты с Россией по урегулированию конфликта на Украине, посетит Москву 6 или 7 августа – впервые с апреля. Об этом 4 августа заявил сам Трамп, общаясь с журналистами. В Кремле подтвердили намерение принять спецпосланника Трампа на текущей неделе. «Мы всегда рады видеть г-на Уиткоффа в Москве и всегда рады контактам», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
ТАСС со ссылкой на источник называл датой визита Уиткоффа 6 августа. Хотя его поездка еще до начала обрастала противоречивыми сведениями. Сначала Трамп заявил, что Уиткофф прибудет в Москву после посещения им Израиля и сектора Газа (31 июля – 2 августа). 3 августа постпред США в НАТО Мэтью Уитакер сказал, что Уиткофф уже якобы в Москве. Это дало повод СМИ счесть началом визита 4 августа. А украинские издания Kyiv Post и «Суспiльне» со ссылкой на источники сообщили, что скоро возможен визит в Киев другого спецпосланника Трампа – Кита Келлога.
Ожидания и реальность
Уиткофф последний раз был в Москве в апреле 2025 г. Тогда он встречался с президентом России Владимиром Путиным. СМИ активно обсуждали планы перемирия на Украине. За тем визитом последовали в мае первые с 2022 г. прямые переговоры России и Украины. К августу состоялось три раунда диалога, где удавалось договориться по ряду гуманитарных вопросов.
С июня Россия и Украина начали обсуждать меморандумы сторон с условиями перемирия. Но позиции разнятся: Киев хочет немедленного прекращения огня, а Москва – лишь с прекращением мобилизации на Украине и поставок ей оружия, при условии запрета передислокации ВСУ или вывода их частей из новых регионов. Киев добивается встречи президента Украины Владимира Зеленского и Путина к концу августа. Россия, не отрицая такую опцию, считает ее преждевременной.
Российская нефть для Индии
На этом фоне в июле Трамп выразил недовольство отсутствием прогресса и продолжением Россией ударов по Украине. 14 июля он пригрозил через 50 дней ввести вторичные пошлины для покупателей нефти у России в 100%, а 29 июля – сократил ультиматум до 10 дней.
Путин, прямо не комментировавший ультиматум Трампа, 1 августа заявил, что разочарования от «кого бы то ни было» идут «от избыточных ожиданий». Москва, по его словам, готова подождать, если Киев не видит возможностей для переговоров. При этом Путин положительно оценил динамику встреч в Стамбуле.
После оптимизма весны и разочарований от переговоров в Стамбуле есть впечатление, что стороны скрывают свои намерения, а заявления расходятся с кулуарными дискуссиями, считает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Если же все так, как и подается открыто – эскалация в риторике и ультиматумы, – то мы видим последние попытки достигнуть прогресса, говорит Кошкин: «Не исключено, что в Москве с Уиткоффом обсудят возможность организации встречи Путина, Трампа и Зеленского. Если и после нее не будет прогресса, то финальная эскалация неизбежна».
Угроза санкций
Анонсируя визит Уиткоффа, Трамп подтвердил планы «штрафов» – и для России, и для покупателей ее нефти. Но у Москвы с США почти нет торговли – в 2021–2024 гг. она упала в 10 раз до $3,5 млрд, это минимум с 1992 г., поэтому негативный эффект будет невелик, считает ведущий научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ РАНХиГС Владимир Седалищев.
Звучат и угрозы вторичными пошлинами. Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер 4 августа заявил, что Трамп считает закупки нефти Индией «финансированием» конфликта на Украине. После анонса 25%-ных тарифов США для Индии Трамп 2 августа заявил, что «слышал» о намерении страны отказаться от них. Но агентство Bloomberg 4 августа опровергло эту информацию. Но Дели хочет обеспечивать внутренний рынок по минимальным ценам, говорит руководитель направления по исследованию Индии Школы управления «Сколково» Лидия Кулик.
Профессор РЭШ Олег Шибанов потенциально видит угрозу снижения объемов экспорта (до 2%) и цены (до 4%) на российскую нефть из-за роста числа посредников и дисконта – при отказе от нее части стран. Это ведет, продолжает он, к росту дефицита бюджета и снижению роста ВВП России. При негативном сценарии торговля будет $580–620 млрд (-5–5,5% к 2024 г.), нефтегазовые доходы – до 10 трлн руб., ненефтегазовые – 29 трлн руб., а рост ВВП – 1–1,3%, прогнозирует доцент Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян.