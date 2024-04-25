«Ирак уже готов принимать русских бизнесменов»Экс-губернатор Басры шейх Музахим аль-Тамими об отношении к России и последствиях оккупации Ирака
Во время поездки по Ираку (см. репортажи в номерах «Ведомостей» от 15 и 22 апреля) мы встретились с шейхом иракской части племени Бану Тамим и бригадным генералом Музахимом аль-Тамими. Шейх обучался в СССР и служил в иракских ВМС времен Саддама Хусейна, прошел выпавшие на армию страны испытания. А позже, уже после вторжения американцев, взял на себя бремя ответственности и руководил Басрой в «переходный период» – когда страну завоевала западная коалиция. Уйдя с официальных постов, шейх остается одной из значимых фигур в неофициальной иерархии юга страны. Без учета его мнения не назначают губернатора, к нему прислушиваются и ведущие дела в Ираке иностранцы.
Мы поговорили с Музахимом аль-Тамими о разнице между культурой Востока и Запада, об интервью Владимира Путина Такеру Карлсону и почему русскому бизнесу не нужно бояться работать в Ираке. Разговор прошел апрельским вечером в священный для мусульман месяц Рамадан в одном из домов шейха в Басре во время его деловых встреч с представителями племени. Нам повезло попасть на такой «прием»: русских журналистов тут же встретили как дорогих гостей, а шейх, после представления, начинает говорить первым – и, к нашему удивлению, по-русски...