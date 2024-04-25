Во время поездки по Ираку (см. репортажи в номерах «Ведомостей» от 15 и 22 апреля) мы встретились с шейхом иракской части племени Бану Тамим и бригадным генералом Музахимом аль-Тамими. Шейх обучался в СССР и служил в иракских ВМС времен Саддама Хусейна, прошел выпавшие на армию страны испытания. А позже, уже после вторжения американцев, взял на себя бремя ответственности и руководил Басрой в «переходный период» – когда страну завоевала западная коалиция. Уйдя с официальных постов, шейх остается одной из значимых фигур в неофициальной иерархии юга страны. Без учета его мнения не назначают губернатора, к нему прислушиваются и ведущие дела в Ираке иностранцы.