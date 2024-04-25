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Музахим аль-Тамими: «Ирак уже готов принимать русских бизнесменов»

Экс-губернатор Басры шейх Музахим аль-Тамими об отношении к России и последствиях оккупации Ирака
Илья Лакстыгал
Шейх Музахим аль-Тамими/ Илья Лакстыгал / Ведомости

Во время поездки по Ираку (см. репортажи в номерах «Ведомостей» от 15 и 22 апреля) мы встретились с шейхом иракской части племени Бану Тамим и бригадным генералом Музахимом аль-Тамими. Шейх обучался в СССР и служил в иракских ВМС времен Саддама Хусейна, прошел выпавшие на армию страны испытания. А позже, уже после вторжения американцев, взял на себя бремя ответственности и руководил Басрой в «переходный период» – когда страну завоевала западная коалиция. Уйдя с официальных постов, шейх остается одной из значимых фигур в неофициальной иерархии юга страны. Без учета его мнения не назначают губернатора, к нему прислушиваются и ведущие дела в Ираке иностранцы.

Мы поговорили с Музахимом аль-Тамими о разнице между культурой Востока и Запада, об интервью Владимира Путина Такеру Карлсону и почему русскому бизнесу не нужно бояться работать в Ираке. Разговор прошел апрельским вечером в священный для мусульман месяц Рамадан в одном из домов шейха в Басре во время его деловых встреч с представителями племени. Нам повезло попасть на такой «прием»: русских журналистов тут же встретили как дорогих гостей, а шейх, после представления, начинает говорить первым – и, к нашему удивлению, по-русски...

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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