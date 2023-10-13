Второй ливанский фронт

Последние годы у Израиля не было серьезных проблем на ливанском направлении. «Хезболла», с одной стороны, сосредоточилась на внутренней повестке: она боролась за места в парламенте Ливана, получала министерские посты и стремилась завладеть важными финансовыми активами в стране. С другой стороны, организация уже участвовала в одной войне – с начала 2010-х она вместе с Ираном защищала от падения правительство Башара Асада в Сирии. Иными словами, хлопот хватало и помимо Израиля. Формально структура все также ставила своей задачей борьбу с «сионизмом», однако на деле сложился взаимовыгодный порядок: «Хезболла» не наносит удары по Израилю, а еврейское государство не бьет по Ливану. Впрочем израильские ВС все-таки не оставляли ситуацию без контроля и регулярно уничтожали как самих представителей группировки, так и колонны снабжения в Сирии и Ираке. Расчет был в том, чтобы не дать «Хезболле» приблизиться к израильской территории со стороны Сирии или заметно усилиться за счет налаженного коридора снабжения из Ирана через иракскую и сирийскую территории.