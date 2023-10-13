Второй ливанский фронт

Второй ливанский фронтКак «Хезболла» встала на грань войны с Израилем
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан добрался 12 октября до Ливана не без приключений. Пока его самолет летел над Ираком, израильские ВС нанесли удары сразу по двум аэропортам Сирии. Туда дипломат планировал отправиться после посещения Багдада и Бейрута. Не исключено, что задачей ударов и был срыв визита иранского министра в Сирию, чтобы осложнить координацию действий против Израиля между Тегераном и его союзниками.
Долетев до Ливана, Абдоллахиан тут же заявил о возможном открытии «второго фронта» против Израиля. По его словам, исламские государства «не должны мириться с преступлениями, которые творит Израиль». Разумеется, дипломат имел в виду полномасштабное участие в конфликте ливанской «Хезболлы», которая считается главным прокси Ирана в регионе.
Последние годы у Израиля не было серьезных проблем на ливанском направлении. «Хезболла», с одной стороны, сосредоточилась на внутренней повестке: она боролась за места в парламенте Ливана, получала министерские посты и стремилась завладеть важными финансовыми активами в стране. С другой стороны, организация уже участвовала в одной войне – с начала 2010-х она вместе с Ираном защищала от падения правительство Башара Асада в Сирии. Иными словами, хлопот хватало и помимо Израиля. Формально структура все также ставила своей задачей борьбу с «сионизмом», однако на деле сложился взаимовыгодный порядок: «Хезболла» не наносит удары по Израилю, а еврейское государство не бьет по Ливану. Впрочем израильские ВС все-таки не оставляли ситуацию без контроля и регулярно уничтожали как самих представителей группировки, так и колонны снабжения в Сирии и Ираке. Расчет был в том, чтобы не дать «Хезболле» приблизиться к израильской территории со стороны Сирии или заметно усилиться за счет налаженного коридора снабжения из Ирана через иракскую и сирийскую территории.
Но умеренному этапу положили конец события 7 октября 2023 г. Можно спорить, что именно хотели получить радикалы из «Хамас», нападая на Израиль, и чего в итоги добились. Фактически организация поставила себя на грань существования, учитывая решительный настрой израильских сил «решить вопрос» Газы. Однако своим неожиданным успехом в ходе атаки «Хамас» вывел антиизраильское противостояние на новый уровень, запустив масштабную воронку насилия.
По спирали эскалации атака «Хамас» на Израиль взбудоражила не только израильскую общественность. В среде сил, ведущих непримиримую борьбу с Израилем, появилось ощущение момента: нужно воспользоваться происходящим, иначе будет поздно. Не может остаться в стороне и Иран. Если даже в нынешней ситуации не вмешаться, то противники «сионизма» решат, что все иранские лозунги «Смерть Израилю» – не более чем политическое лицемерие.
Однако ни «Хезболла», ни Иран в отличие от «Хамас» не готовы жертвовать своим людским ресурсом исключительно ради продолжения борьбы. Более того, обе силы чувствуют, что им есть что терять. А ответ Израиля на агрессивные действия не заставит себя ждать и будет нарочито непропорциональным. Поэтому первые попытки обозначить поддержку союзническому «Хамас» со стороны «Хезболлы» стали достаточно аккуратными: минометный обстрел и невнятная вылазка на территорию Израиля. Все указывало на то, что организация мешкает открывать «второй фронт» и пока пытается ограничиться символическим участием.
Как и ожидалось, Израиль ответил первыми за долгие годы ударами по территории Ливана. В своей стратегии еврейское государство придерживается стандартной тактики сдерживания: существуют четкие красные линии, пересечение которых ведет к неминуемому решительному ответу. Этот метод годами успешно работал для купирования активности со стороны «Хезболлы» и Ирана. Но нынешнюю обстановку никак нельзя назвать заурядной: накал страстей зашкаливает, поэтому прежняя тактика вызвала иной результат. Если «Хезболла» и вправду хотела отделаться символическими ударами, то теперь придерживаться этой линии стало сложнее. Именно непропорциональность стала причиной эскалации.
Израиль наносит сокрушительные удары, уничтожая инфраструктуру организации, и она не может оставить это без ответа. Как результат – «Хезболла» впервые в истории осуществила масштабный налет дронами-камикадзе по северным районам Израиля. Формально стороны все еще не прошли точку невозврата и пока можно отмотать назад. Израиль сконцентрируется на уничтожении «Хамас», а «Хезболла» вернется к ливанской «внутрянке». Однако в деле вражды Израиля с региональными силами уже произошел сдвиг тектонических плит. Условно рациональные игроки принялись откладывать насущные проблемы, чтобы вытащить из шкафа антиизраильскую парадигму.
Ритуальные лозунги с угрозами Израилю стали реальными, а традиционно эффективные израильские методы купирования угроз к искомым результатам не приводят.