Карты

Карта: Как Москва голосовала за Путина

В самом «оппозиционном» регионе 2012 года резко выросло число сторонников президента

На президентских выборах 2012 г. в Москве за Владимира Путина проголосовали 46,95% избирателей. Этот результат оказался самым низким среди российских регионов. 18 марта 2018 г., по данным Центризбиркома, доля поддержавших Путина в Москве выросла более чем в полтора раза – до 70,88%. Это больше, чем на Камчатке, Алтае, в Якутии, Омской и Костромской областях. Вы можете посмотреть, какие московские районы наиболее активно голосовали за Путина в 2012 и в 2018 гг., переключив режимы между картами.

2018 год
40-60%
61-70%
>70%
Источник: Данные ЦИК
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