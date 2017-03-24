Ле Пен пообещала Володину добиваться отмены санкций, хотя бы со стороны Франции

Кандидат в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен считает антироссийские санкции вредными и обещает в случае избрания добиться, чтобы ее страна хотя бы в одиночку могла бы отменить черные списки. Как передает «Интерфакс», она заявила это в Москве на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Санкции, которые вводит Евросоюз, являются обязательными для всех стран ЕС, однако Ле Пен ранее обещала инициировать выход Франции из единой Европы в случае победы на выборах. Глобализм она назвала одним из основных вызовов современному миру.

«Я всегда выступала за отмену санкций, которые считаю контрпродуктивными. Я считаю попранием демократических прав запрет парламентариям разговаривать друг с другом, вместе работать. Надеюсь, что Франция сможет, я смогу отстоять позицию, согласно которой мы отменили бы черные списки, по крайней мере, на территории Франции», - сказала Ле Пен Володину. По ее информации, сейчас санкции сохраняются под давлением Брюсселя.

Политик выразила сожаление, что из-за охлаждения двусторонних отношений парламентарии России и Франции не имеют возможности обсудить жизненно важные вопросы безопасности. «Убеждена, что российский вклад в защиту мира от исламского фундаментализма не должен иссякать, необходимо продолжать эти усилия, - сказала она (цитата ТАСС). - В рамках этой необходимости совершенно невероятно, что российские и французские парламентарии не могут даже увидеться, чтобы поговорить о вопросах, которые представляют первостепенный интерес для защиты мира и наших народов». Среди тем для обсуждения она назвала роль России в войне с исламскими фундаменталистами в Сирии, международную повестку дня и роль Франции в Сахаро-Сахельском регионе», где французы помогают «правительствам различных стран» бороться «с повстанцами и террористическими группами, воюющими оружием, полученным из Ливии».

Ранее на встрече с депутатами комитета Госдумы по международным делам Ле Пен заявила, что Россия и Франция должны объединить усилия по борьбе с угрозой исламского фундаментализма. Про санкции она на этой же встрече сказала, что всегда считала их несправедливыми и глупыми, а единственным плюсом от их введения она считает четкое отделение в Европе политиков, которые выступают против санкций. «Мы не верим ни в дипломатию угроз, ни в дипломатию санкций, ни в дипломатию шантажа, которую Европейский союз в последнее время все чаще применяет не только против РФ, но и против своих собственных членов», - говорила она депутатам (цитата ТАСС).

Враждебное отношение нынешнего руководства Франции к России лидер ультраправых ничем не может оправдать. Она напомнила о давней истории двусторонних отношений, которые «всегда развивались как в культурной и торговой сферах, так и в энергетической».

Ле Пен также напомнила думскому комитету, что она одна из немногих во Франции разделяет российскую точку зрения на события на Украине и отстаивает это мнение. «Я всегда подчеркивала в своих выступлениях роль ЕС в разрастании и углублении этого конфликта», - отметила она. По ее мнению, некоторые прежде соглашавшиеся с ней французские политики в ходе предвыборной кампании поменяли свое мнение из конъюнктурных соображений.