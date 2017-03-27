В регионах начались акции протеста дальнобойщиков против «Платона»

В российских регионах началась акции протеста дальнобойщиков против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон».

По данным местных СМИ, такая акция проходит в Санкт-Петербурге, Оренбургской области, Астраханской области, Амурской области, в Удмуртии. Протестующие остановили фуры на обочине и собираются стоять до тех пор, пока систему «Платон» не отменят.

Ранее Объединение перевозчиков России объявило, что 27 марта пройдет акция дальнобойщиков, в которой примут участие не менее 10 000 водителей.

Акция была запланирована, несмотря на то что премьер-министр Дмитрий Медведев 24 марта подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон» только на 25%, тогда как ранее плата должна была увеличиться вдвое. Таким образом, размер платы для большегрузов с 15 апреля за километр пути составит 1,91 руб., а не 3,06 руб., как планировалось ранее.