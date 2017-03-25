Дворкович: средства от «Платона» будут находиться под общественным контролем

Средства, полученные от системы «Платон», будут находиться под общественным контролем. Об этом говорится в комментарии вице-премьера России Аркадия Дворковича, который опубликован на сайте правительства.

«Использование средств, получаемых от системы оплаты “Платон”, будет поставлено под общественный контроль. Ключевые объекты федеральной дорожной сети, которые будут финансироваться, будут выбираться на основе предложений самих перевозчиков», – говорится в комментарии.

Все средства, собранные «Платоном», будут идти только на ремонт и строительство федеральных дорог, а не на другие объекты, заверил Дворкович.

Вице-премьер также пообещал, что будет снижена бюрократическая нагрузка на грузоперевозчиков: будет обеспечен автоматический расчет вычетов из транспортного налога и исключена необходимость подачи документов самими перевозчиками в налоговую службу.