Медведев поручил проработать вопрос о скидках в системе «Платон»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам встречи с грузоперевозчиками, говорится на сайте правительства. В частности, Минтрансу, Минэкономразвития и Минфину поручено проработать вопрос о предоставлении скидок в системе «Платон» в зависимости от пробега транспортного средства по федеральным трассам.

Минобрнауки должно подготовить предложение по совершенствованию системы профессионального обучения водителей большегрузов. Минэкономразвития совместно с Минпромторгом и Минфином разработают механизм государственной поддержки лизинга грузовиков, масса которых превышает 12 т.

Кроме того, Минтранс должен направить средства, поступающие в федеральный бюджет от системы «Платон» в 2017 г., на развитие и восстановление сети автомобильных дорог федерального значения и обеспечение дорожной деятельности. Ведомство совместно с проектом Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог» определит, куда в первую очередь будут направлены средства.

В пятницу, 24 марта, Медведев подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон» на 25%. Таким образом, размер платы для большегрузов за километр пути составит 1,91 руб., а не 3,06 руб., как планировалось ранее.