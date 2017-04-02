Посол в Минске: Запад не в состоянии «оторвать» Белоруссию от России

Российский посол в Минске Александр Суриков заявил, что «Запад пока не в состоянии "оторвать" Белоруссию от России». «Все, что касается действий Запада на украинском фланге, на белорусском, это все действия антироссийские. И мы понимаем, что следующие усилия будут направлены в Белоруссию, и они уже направлены. Вы видите, как сюда зачастили делегации различные. Мы к этому присматриваемся, но понимаем, что на сегодняшний день Запад не в состоянии оторвать Белоруссию от России», — сказал Суриков в интервью «Sputnik Беларусь».

Говоря о нефтегазовом споре России и Белоруссии, посол выразил мнение, что стороны рано или поздно достигнут компромисса, кто сделает первый шаг — покажет встреча лидеров двух государств, которая состоится 3 апреля в Санкт-Петербурге.

«Меня волнуют несколько другие вопросы… Видимо, у хозяйствующих субъектов, которые между собой спорят, понимания нет…, что они свои споры должны разрешать в суде. А не во властных структурах. И у властных структур России и Белоруссии тоже почему-то пока отсутствует понимание, что не надо лезть в споры хозяйствующих субъектов, пусть разрешают это дело в суде. Это было бы правильно, и тогда этих споров стало бы значительно меньше», — заявил дипломат.