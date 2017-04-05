«Исламское государство» назвало Трампа «идиотом»

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» опубликовала по каналам Telegram обращение к американцам от имени боевика Аби аль-Хасана аль-Мухаджира, сообщает Reuters. Это первое обращение за время правления президента США Дональда Трампа.

«Не нужно никаких доказательств тому, что вами управляет идиот, который понятия не имеет, что такое Сирия, Ирак или ислам», - говорится в обращении. Америке террористы предрекают скорую кончину.

Истребление ИГ является одним из приоритетов в политике Трампа. США возглавляют антитеррористическую коалицию, ведущую операции в Сирии и Ираке. В середине марта телеканал NBC сообщал, что представленный Трампу Пентагоном план борьбы с ИГ мало чем отличается от подходов администрации прежнего президента Барака Обамы. Он также предусматривает продолжение бомбардировок позиций ИГ и поддержку местных сил, что должно обеспечить возвращение контроля над иракским Мосулом и сирийской Раккой.