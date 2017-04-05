Кудрин: экономика России не будет развиваться без реформы госуправления

Экономика России не будет развиваться без проведения реформы госуправления. Об этом заявил бывший министр финансов, руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

«Развития не будет без реформы госуправления. Греф возглавляет рабочую группу в ЦСР по этой теме, работаем вместе», - написал он в Twitter.

Ранее на форуме Московской биржи Кудрин заявил, что все программы роста российской экономики, которые ранее были реализованы, имеют недостатки с точки зрения системы управления и воплощения заложенных «благородных идей». «Скорость реагирования на вызовы системы современного госуправления недостаточна. Практически мы стоим на месте», - говорил он.

Президент Сбербанка Герман Греф в свою очередь на форуме говорил, что рост экономики России в 2019 г. будет зависеть от того, какая команда правительства придет в 2018 г.