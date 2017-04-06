Постпред США при ООН: Трамп видит в России проблему

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что президент страны Дональд Трамп видит в России проблему. «Я вела беседы с президентом, во время которых он говорил, что видит в России проблему», — заявила Хейли.

«Я критиковала Россию больше раз, чем могу сосчитать, и если они будут вести себя неправильно, мы будем указывать на их ошибки… То, что они сделали с Крымом и Украиной, и то, как они прикрыли (президента Сирии Башара) Асада, — мы не позволим, чтобы это сошло им с рук», — добавила постпред.

Ранее Хейли говорила о полном отсутствии доверия к России. При этом она отмечала, что Трамп не просил ее воздерживаться от критики в отношении Москвы.