Тиллерсон предложил России отказаться от поддержки Асада

России следует хорошо подумать, стоит ли ей продолжать поддержку режима сирийского президента Башара Асада, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Его слова, сказанные в контексте обвинений в адрес Дамаска в применении химического оружия, приводит Reuters.

В конце марта постпред США в ООН Никки Хейли заявляла, что отстранение от власти Асада больше не является для Вашингтона приоритетом. «Мы не можем непременно фокусироваться на Асаде так, как это делала предыдущая администрация», - добавила она.

Сообщения о возможном применении химоружия, в которых Запад обвиняет правительственные войска, по словам президента США Дональда Трампа, изменили его отношение к Асаду. «То, что произошло вчера (предполагаемая химическая атака), для меня совершенно неприемлемо», - отметил он.