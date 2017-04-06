Порошенко назвал Россию «провинциальной» страной

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в «провинциализме», который, по его мнению, проявляется в отношении «основных принципов порядка, стабильности и процветания». Об этом он заявил в ходе Киевского форума по безопасности, сообщает телеканал «112 Украина».

По словам Порошенко, «провинциализм», в частности, заключается в присоединении Крыма к России. «Россия ищет будущее в своем империалистическом прошлом, в том прошлом, где не было свободы <...>, где существовала экспансия», - подчеркнул он.

При этом, утверждает Порошенко, Россия также пытается «дестабилизировать Украину», которая сегодня «встала на путь демократии» и «опирается на мощное гражданское общество».