Станция «Улица Дыбенко» в Санкт-Петербурге открыта после проверки

Сотрудники правоохранительных органов завершили проверку станции метро «Улица Дыбенко» в Санкт-Петербурге. Взрывоопасных предметов не обнаружено, станция открыта для пассажиров, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Ранее сообщалось о завершении проверки на станции «Елизаровская», опасных предметов там обнаружено не было. Как сообщалось, утром в субботу в Санкт-Петербурге были закрыты две станции метро из-за обнаружения подозрительных бесхозных предметов.