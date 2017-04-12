Более половины россиян избегают контактов с властью и не хотят участвовать в политике – «Левада»

Согласно опросу «Левада-центра», 61% россиян заявили, что живут, полагаясь только на себя, и избегают вступать в контакт с властями. Еще 25% опрошенных «во всем зависит от власти», а каждый десятый (9%) не только контактируют с властью, но и добиваются от нее того, что нужно.

По данным социологов, интерес россиян к участию в политике снизился за последние два года: в настоящее время лишь 16% опрошенных готовы к более активному участию в политической жизни, в 2015 г. – 23%.

Большинство россиян (80%) не готовы активнее участвовать в политике (71% в 2015 г.). Россияне, которые не хотят более активно участвовать в политике, считают, что «политика - не для рядовых граждан, политикой занимаются власти» (30%), а также ссылаются на то, что ничего не понимают в политике (26%) или слишком заняты повседневными делами (25%). Остальные полагают, что «все равно ничего изменить нельзя» (23%), и называют политику «грязным делом» (15%).

Опрос «Левада-центра» был проведен 31 марта–3 апреля среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.