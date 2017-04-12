Матвиенко поручила сенаторам изучить обоснованность системы «Платон»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету палаты проанализировать обоснованность и эффективность системы «Платон». Как передает «Интерфакс», она сообщила это 12 апреля.

«Дать поручение комитету по экономической политике, комитету по бюджету и финансовым рынкам рассмотреть заявление нашего коллеги Вячеслава Мархаева, разобраться в этом и проинформировать палату», - сказала она.

Мархаев ранее попросил спикера дать такое поручение, объясняя, что игнорировать протесты недовольных дальнобойщиков дальше нельзя. «Эта система вызывает только вопросы, на которые ни правительство, ни Минтранс отвечать не хотят или не могут», - считает он. «В России средства от "Платона" направляются на ремонт дорог, которые изначально не были рассчитаны на интенсивную эксплуатацию многотонными фурами. Тем самым мы ежегодно закапываем на ремонт и восстановление миллиарды денег, собранных от дальнобойщиков, вместо того чтобы думать, как построить нормальные качественные дороги», - заявил он. По мнению Мархаева, эти сборы несправедливы, а страдает от этого «обычный дальнобойщик».

Сейчас сбор с грузовиков тяжелее 12 т за проезд по федеральным трассам – 1,53 руб. за км. Повысить его сначала предполагалось вдвое. Премьер-министр Дмитрий Медведев после встречи с представителями дальнобойщиков решил повышать тариф только на 25%, правительство на следующий же день поправило постановление. В итоге с 15 апреля тариф будет вырастет до 1,91 руб./км.