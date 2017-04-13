Бизнес-омбудсмен предложил ввести систему голосования на выборах на основе блокчейн

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов считает, что голосование на основе технологии блокчейн может резко повысить доверие к избирательной системе. По его словам, работа по созданию такой системы уже ведется, сообщает RNS.

«Конечно, если сегодня будет система голосования введена хотя бы частично на федеральном уровне, то доверие к избирательной системе у нас резко вырастет. Я об одной только части говорю, блокчейн может кардинально изменить отношение общества», — сказал бизнес-омбудсмен на всероссийского научно-практического форума «Блокчейн: диалог бизнеса и власти».